Marrakech | Exposition sur les Cactus, de mars à juillet au Musée Yves Saint Laurent

“Cactus” est le thème d’une exposition artistique qui sera organisée du 2 mars au 7 juillet prochains, à la galerie temporaire du Musée Yves Saint Laurent Marrakech (mYSLm).

Cette exposition, qui sera présentée sous le co-commissariat de Marc Jeanson, botaniste au Muséum National d’Histoire Naturelle à Paris, et Laurent Le Bon, Président du Centre Pompidou à Paris, se propose de montrer l’extraordinaire diversité des cactées et des plantes succulentes, grâce à une grande variété d’expressions artistiques, indique un communiqué du mYSLm.

Les cactées et plantes succulentes, aux formes simples, figures fractales, couleurs éteintes, sourdes ou éclatantes, gangues épineuses, duveteuses, hirsutes ou cireuses, organes charnus, veloutés, architectures extravagantes, sont un objet de fascination depuis plus de cinq siècles en Europe et au-delà, lit-on dans le communiqué.

Cet événement artistique présentera ainsi des exemples de la très riche histoire iconographique, ornementale et ethnologique des cactées et des plantes succulentes, en dialogue avec des œuvres d’art ancien et contemporain, comme celles de David Hockney, Lina Ghotmeh et de Martin Creed ainsi que des objets d’histoire naturelle, ajoute la même source.

Le Jardin Majorelle possède une des plus grandes collections de ces plantes du Continent africain avec plus d’une soixantaine d’espèces inventoriées dans ses collections, rappelle le mYSLm.

En conjonction avec l’exposition “Cactus”, le mYSLm organise du 9 mars au 22 juin 2024, à l’Auditorium Pierre Bergé, le cycle de projections cinématographiques intitulé “Scenes in America Deserta”, en référence à l’ouvrage éponyme de Reyner Banham publié en 1982, et conçu par Philippe-Alain Michaud, conservateur chargé de la collection des films au Musée National d’Art Moderne-Centre Pompidou.

Ces projections cinématographiques auront lieu les samedis 9 et 23 mars, 13 et 27 avril, 11 et 18 mai, 15 et 29 juin à 19h.

LR/MAP