Maroc | Séisme de magnitude 5,2 dans la province de Ouezzane, pas de dégâts constatés

Une secousse tellurique de magnitude 5,2 sur l’échelle de Richter a frappé, lundi soir, la province de Ouezzane, a annoncé l’Institut national de Géophysique.

L’épicentre du séisme, survenu à une profondeur de 20 kilomètres, a été localisé à 34.954 degrés de latitude Nord et 5.635 degrés de longitude ouest, a précisé l’ING.

La secousse, dont l’épicentre a été situé dans la commune de Brikcha, relevant de la province de Ouezzane, s’est produite à 23h48min43 sec, ajoute la même source.

Selon les autorités locales approchées par la MAP, il n’y a pas eu de dégâts constatés.

Secousse tellurique dans la province de Ouezzane: Aucun dégât constaté jusqu’ici au niveau des infrastructures routières et installations hydriques (Ministère)

Aucun dégât n’a été constaté, jusqu’ici, au niveau des infrastructures routières et des installations hydriques, suite à la secousse tellurique ayant frappé lundi soir la province de Ouezzane, selon le ministère de l’Équipement et de l’Eau.

Le ministère indique dans un communiqué, mardi, que ses services aux niveaux central et territorial ont effectué des tournées afin d’évaluer l’impact de cette secousse tellurique sur le réseau routier et les installations hydriques situés dans la province de Ouezzane et les provinces avoisinantes.

“Aucun dégât n’a été constaté jusqu’ici au niveau des infrastructures routières et des installations hydriques”, précise le ministère.

L’épicentre de cette secousse tellurique de magnitude 5,2 sur l’échelle de Richter, qui s’est produite à 23h48min, a été localisé dans la commune de Brikcha, relevant de la province de Ouezzane.

LR/MAP