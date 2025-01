Maroc | Laâyoune à l’heure de la 1ère édition du Festival des films du Sahara

Partager Facebook

Twitter

LinkedIn

La 1ère édition du Festival des films du Sahara s’est ouverte, lundi à Laâyoune, en présence d’une pléiade de professionnels du cinéma et des médias.

Initié par la Fédération des professionnels du cinéma et de l’audiovisuel au Sahara, cet évènement cinématographique de deux jours, vise à établir des ponts de communication entre les cinéastes, et à partager leurs expériences avec les professionnels du cinéma, les étudiants et les passionnés du domaine.

La cérémonie d’ouverture de cette première édition a été marquée par l’organisation d’une série de conférences axées sur “L’image du Sahara dans le cinéma marocain”, “Le Sahara en tant qu’espace de créativité littéraire et cinématographique”, “Le rôle de l’acteur professionnel dans le renforcement de l’acte cinématographique dans les provinces du Sud”, et “Le Sahara en tant qu’espèce de créativité dans l’écriture du scénario”.

A cette occasion, des producteurs, réalisateurs, cinéastes et acteurs ont souligné l’importance de s’inspirer de la diversité de l’espace sahraoui et de la richesse du patrimoine culturel hassani pour la réalisation des productions cinématographiques.

Dans ce sillage, les intervenants ont plaidé pour promouvoir davantage les productions cinématographiques et médiatiques dédiées au patrimoine hassani dans ses différents aspects, ainsi qu’à l’espace sahraoui en tant que lieu créatif, qui, par ses étendues infinies, a inspiré de nombreux cinéastes à travers le monde.

De même, ils ont souligné la nécessité de documenter la culture hassanie, d’activer des programmes de formation dédiés au 7ème art, en particulier le film documentaire, appelant les réalisateurs et cinéastes à encourager le tournage dans les espaces sahraouis, à diversifier leurs productions, et à partager leurs expériences pour réaliser des documentaires de qualité.

Le film documentaire constitue le genre cinématographique le plus adapté pour la promotion du patrimoine hassani dans ses diverses composantes, partant du fait qu’il relate la réalité des faits, ont-ils relevé.

Dans une allocution de circonstance, le président de la Fédération des professionnels du cinéma et de l’audiovisuel au Sahara, Said Zribiaa, a souligné que la Fédération aspire à faire de ce festival un rendez-vous annuel pour valoriser l’espace saharien, faire connaître les atouts des régions du Sud du Royaume, les espaces qu’elles abritent, ainsi que les opportunités offertes pour le tournage de films cinématographiques.

Dans cette lignée, il a appelé à faire confiance aux capacités des réalisateurs et producteurs issus des provinces du Sud et à leur offrir davantage d’opportunités pour libérer leur potentiel, citant à cet égard le réalisateur marocain Ahmed Bouchekla, qui a raflé en novembre dernier un Prix à Londres, dans le cadre de la 5ème édition du ”London Arthouse Film Festival”.

La cérémonie d’ouverture du Festival des Films du Sahara, a été marquée par un hommage appuyé rendu au parrain du cinéma dans les provinces du Sud, Mouloud Zouhir, en reconnaissance de ses contributions dans ce domaine.

Au programme de ce festival figurent des projections de films documentaires des réalisateurs issus des provinces du Sud sur le thème du Sahara, des ateliers de formation, des conférences, et des rencontres avec les cinéastes et producteurs de films.

LR/MAP