Maroc-Italie | Signature d’une déclaration conjointe entre l’ambassade du Maroc en Italie et la municipalité de Vibo Valentia

L’ambassade du Royaume du Maroc en Italie et la municipalité italienne de Vibo Valentia ont signé vendredi une déclaration conjointe pour renforcer leur coopération bilatérale dans les domaines économique, culturel et social.

A cette occasion, la municipalité italienne a exprimé son soutien à l’initiative marocaine pour la négociation d’un statut d’autonomie pour la région du Sahara, qualifiée par l’ONU de « sérieuse et crédible » et propice à garantir une solution politique, négociée et consensuelle à ce différend régional.

La municipalité de Vibo Valentia a réitéré, à travers cette déclaration, sa volonté de renforcer le partenariat avec le Maroc, en matière d’administration locale, de décentralisation et de jumelage, se félicitant du chantier de régionalisation avancée mené par le Royaume qui a permis de mettre en place une nouvelle politique dynamique de gestion territoriale.

La partie italienne a salué l’évolution positive du pays, sous l’égide de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, en matière de démocratie, des droits humains, du progrès économique, de la promotion de la condition de la femme et de la consolidation de la culture du dialogue entre les civilisations.

L’Ambassade du Royaume et la Municipalité de Vibo Valentia se sont engagées à promouvoir la coopération économique et les échanges commerciaux à travers l’organisation de missions économiques visant à créer des opportunités d’investissement.

Intervenant à cette occasion, l’ambassadeur du Maroc en Italie, Youssef Balla, a affirmé que ce partenariat s’installe dans un contexte où les relations maroco-italiennes connaissent un nouvel élan après la signature d’un partenariat stratégique multidimensionnel, en novembre 2019, à Rabat, ayant pour objectif de consolider les relations politiques, économiques, culturelles et financières dans les domaines d’intérêt mutuel.

Le diplomate marocain s’est, en outre, félicité des liens historiques d’amitié maroco-italiens, qui se nourrissent constamment par l’échange, le dialogue, la concertation et le rehaussement du niveau du partenariat dans tous les domaines et entre les différents acteurs, notant que cette coopération demeure bénéfique aux différentes composantes des sociétés marocaine et italienne.

LR/MAP