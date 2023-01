Maroc-Irak | Signature à Bagdad de deux mémorandums d’entente pour la création d’un mécanisme de consultations politiques et dans la formation diplomatique

Partager Facebook

Twitter

LinkedIn

Le Royaume du Maroc et la République d’Irak ont signé, samedi à Bagdad, deux mémorandums d’entente portant sur la création d’un mécanisme de concertations politiques et dans le domaine de la formation diplomatique.

Les deux mémorandums ont été signés par le ministre des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l’étranger, Nasser Bourita, et le ministre irakien des Affaires étrangères, à l’issue de leurs entretiens.

Par le biais du protocole d’accord relatif à la création d’un mécanisme de consultations politiques, les deux parties cherchent à tenir des discussions et des consultations régulières au niveau ministériel, ainsi qu’au niveau des hauts responsables, afin de discuter de tous les aspects de leurs relations bilatérales et échanger des points de vue sur des questions régionales d’intérêt commun.

Il vise également la coopération dans les domaines politique, économique, culturel et sécuritaire, en plus des consultations y afférentes qui ont lieu dans le cadre des activités des Nations Unies et d’autres organisations internationales.

Quant au mémorandum d’entente dans le domaine de la formation diplomatique, il vise à établir et à renforcer la coopération dans les domaines de la formation diplomatique, académique et pratique, au profit des fonctionnaires des deux pays, ainsi qu’à fixer un cadre de coopération fructueuse dans les domaines de l’échange d’informations, des activités de recherche, des programmes de formation, ainsi que des documents, des études et des expériences.

Le Maroc et l’Irak sont liés par plus de quarante accords réglementant la coopération entre les deux pays dans divers domaines et secteurs.

LR/MAP