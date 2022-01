Maroc-Hongrie | Le renforcement des relations parlementaires au centre des entretiens de Talbi Alami avec l’Ambassadeur de Budapest à Rabat

Partager Facebook

Les moyens de renforcer la concertation et la coordination parlementaires aux niveaux bilatéral et multilatéral entre le Royaume du Maroc et la république de Hongrie ont été au centre des entretiens, mercredi à Rabat, entre le Président de la Chambre des représentants, M. Rachid Talbi El Alami et l’Ambassadeur de la république de Hongrie au Maroc, Miklós Tromler.

Lors de ces entretiens, le diplomate hongrois a salué les bonnes relations multilatérales et bilatérales unissant le Royaume du Maroc et la République de Hongrie, qui ont connu un grand essor au cours de la dernière décennie, à travers des initiatives de consolidation, de coordination et de concertation sur des questions d’intérêt commun.

Cité par un communiqué de la Première Chambre, l’ambassadeur a indiqué que les relations parlementaires entre les deux pays ont connu une évolution remarquable, ayant abouti à la signature d’un mémorandum d’entente entre la Chambre des Représentants marocaine et l’Assemblée nationale hongroise le 29 avril 2019, ajoutant que ledit mémorandum a mis l’accent sur le développement des relations politiques, économiques, culturelles et scientifiques entre le Maroc et la Hongrie, et l’intensification de la coopération parlementaire à travers un dialogue et une consultation réguliers dans le cadre des intérêts communs des deux pays, l’échange d’informations sur les activités législatives et sur les bonnes pratiques ayant trait à l’adoption des lois, l’échange de visites et l’encouragement de la communication entre les commissions permanents et les groupes d’amitié.

A cette occasion, M. Tromler a fait part au Président de la première Chambre de la considération du président de l’Assemblée nationale hongroise, l’invitant à se rendre à Budapest en mars prochain afin de renforcer les relations parlementaires bilatérales et multilatérales, a ajouté le communiqué, relevant que M. Talbi El Alami a salué cette invitation et réaffirmé sa disposition pour un échange de vues avec ses homologues sur les questions ayant trait à la sécurité, à la stabilité, à la migration, aux énergies renouvelables, à la coopération économique, commerciale, scientifique et culturelle, ainsi que l’échange d’expertises et le renforcement de la concertation et de la coordination parlementaires bilatérales et multilatérales.

M. Talbi E Alami a saisi cette occasion pour passer en revue les acquis réalisés par la Chambre des représentants au cours de la dernière décennie, qui lui ont permis d’occuper une place de choix dans de nombreuses instances et organisations parlementaires continentales, régionales et internationales.

Après avoir salué les relations distinguées entre les deux pays, M.Talbi El Alami a relevé que Rabat et Budapest ont une histoire profondément enracinée, ainsi que des expériences qui peuvent être partagées et mises à profit, faisant savoir que la première Chambre est ouverte à toutes les initiatives pour appuyer ses relations avec l’Assemblée nationale hongroise afin de hisser les relations entre les deux pays à des niveaux plus élevés.

LR/MAP