Marché des capitaux | Les opérations de prêt de titres grimpent de 1,4% à fin octobre 2023

Le volume des opérations de prêt de titres s’est chiffré à 246,7 milliards de dirhams (MMDH) sur les dix premiers mois de l’année 2023, en légère hausse de 1,4% par rapport à la même période un an auparavant, selon l’Autorité marocaine du marché des capitaux (AMMC).

Les opérations de prêt de titres restent dominées par les bons du Trésor, avec 98% du volume total, fait savoir l’AMMC dans le 9ème numéro de la Revue du marché des capitaux.

Les certificats de dépôt ont fait l’objet d’opérations de prêt avec une part de 1,65%, suivis dans une moindre mesure par les autres types d’instruments, précise la même source.

Et de poursuivre que les banques, les Organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM), et les sociétés non financières constituent les principaux emprunteurs, avec respectivement 46%, 20% et 18% du volume total traité.

Pour ce qui est des prêteurs, la publication souligne qu’ils sont représentés par les OPCVM avec 83% du volume des opérations traitées, suivis par les banques avec une part de 15%.

