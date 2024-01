La Bourse de Casablanca clôture l’année en beauté

La Bourse de Casablanca a clôturé l’année 2023 en hausse, son indice phare, le MASI, gagnant 12,8% à 12.092,88 points (pts).

Au terme de cette année, le MASI.20, indice regroupant les 20 valeurs les plus liquides, a pris 15,44% à 989,84 pts et le MASI.ESG, indice des entreprises qui recueillent la meilleure notation ESG, telle que publiée par Moody’s ESG Solutions, a augmenté de 12,03% à 901,88 pts

Pour sa part, le MASI Mid and Small Cap, indice thématique qui calcule la performance des cours des petites et moyennes entreprises cotées à la Bourse de Casablanca a fini sur un gain de 18,58% à 995,35 pts.

Le secteur des mines a bouclé l’année 2023 sur une perte de 30,44%, suivi de la pharmacie (-25,77%) et la sylviculture et papier (-24,81%).

En revanche, le secteur de l’immobilier a enregistré la plus forte hausse (+114,46%), suivi de celui des loisirs et hôtels (+81,58%) et du secteur de la santé (+79,71%).

Le volume global des échanges a atteint plus de 65,045 milliards de dirhams (MMDH), dont 33,371 MMDH réalisés sur le marché central.

Par valeurs, Attijariwafa Bank a été l’instrument le plus actif avec 5,14 MMDH de transactions, suivi d’Itissalat Al-Maghrib (3,16 MMDH) et Bcp (2,86 MMDH).

La capitalisation boursière, s’est chiffrée, quant à elle, à plus de 626 MMDH.

Les plus fortes baisses ont été accusées par Minière Touissit (-35,12 % à 1090 DH), IB Maroc.com (-33,16%, à 20,7), Stokvis Nord Afrique (-30,62% à 10,9 DH), Managem (-30,43% à 1760 DH) et Sothema (-25,96% à 951 DH).

A l’inverse, Timar (+233,33 % à 600 DH), Douja prom Addoha (+128,18% à 14,33 DH), Alliances (+122,12% à 115,5 DH), Risma (+81,58% à 207 DH) et Akdital (+79,71 % à 496 DH) ont réalisé les plus fortes hausses.

LR/MAP