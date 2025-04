M. Errachid réaffirme l’engagement de la Chambre des conseillers à promouvoir la coopération parlementaire Sud-Sud

Partager Facebook

Twitter

LinkedIn

Le président de la Chambre des conseillers, Mohamed Ould Errachid, a souligné, mercredi à Rabat, l’engagement constant de la Chambre à placer la promotion de la coopération et du dialogue parlementaire Sud-Sud, en particulier avec la région de l’Amérique latine et des Caraïbes, “au premier rang de nos priorités et au centre de notre action diplomatique parlementaire”.

Dans une allocution prononcée lors d’une réunion avec des représentants du Parlement de la Communauté andine, tenue au siège de la Chambre des conseillers, M. Ould Errachid a indiqué que l’accueil par le Maroc de cette rencontre “reflète la profondeur de la confiance mutuelle qui nous unit et de notre ferme engagement, au sein de la Chambre des conseillers, à réunir toutes les conditions nécessaires à la réussite de cet événement parlementaire important, pour qu’il soit à la hauteur du statut de votre prestigieuse institution”.

“Cet engagement s’inscrit également dans le cadre de notre détermination constante à promouvoir la coopération et le dialogue parlementaire Sud-Sud, en particulier avec l’Amérique latine et les Caraïbes”, a affirmé le président de la deuxième Chambre.

Cette rencontre illustre la confiance placée au Maroc par les pays membres de la Communauté andine (Colombie, Pérou, Chili, Bolivie et Équateur), ainsi que la solidité et la crédibilité des relations entre ces pays et la Chambre des conseillers, a-t-il ajouté, notant que cet événement constitue “une preuve supplémentaire de notre engagement sérieux et sincère à élever les relations d’amitié, de fraternité et de partenariat à un niveau supérieur”.

À cet égard, M. Ould Errachid a rappelé que la Chambre des conseillers avait accueilli, il y a trois mois, une session extraordinaire du Forum des présidents des pouvoirs législatifs d’Amérique centrale et des Caraïbes (FOPREL), en plus de la tenue au Maroc de la première réunion du bureau exécutif du Parlement latino-américain et caribéen (Parlatino) en dehors de l’Amérique latine, ainsi que la participation de la Chambre des conseillers aux travaux de l’Assemblée générale du Parlatino au Panama et à la session ordinaire du FOPREL au Honduras.

M. Ould Errachid a évoqué aussi la signature d’une déclaration commune avec toutes les unions parlementaires régionales, notamment le Parlement andin, pour la création du Forum parlementaire Maroc-Amérique latine.

De même, le président de la Chambre des conseillers a insisté sur l’importance de capitaliser sur cette dynamique pour renforcer la coopération multilatérale, notamment à travers la préparation du Forum du dialogue parlementaire Sud-Sud des Sénats et conseils équivalents d’Afrique, du monde arabe, d’Amérique latine et des Caraïbes, ainsi que du sommet AFROLAC, prévus fin avril courant.

Il a, dans la foulée, mis en avant les fondements et les références encadrant le partenariat distingué entre la Chambre des conseillers et le Parlement andin, ainsi que d’autres instances similaires en Amérique latine, faisant savoir que les relations entre le Maroc et la région de l’Amérique latine et des Caraïbes, profondes et enracinées dans l’histoire, reposent sur des liens humains et des défis communs, en raison de l’appartenance commune aux pays du Sud.

La place qu’occupe le Royaume, a-t-il dit, dans les cœurs des peuples andins et dans la région de l’Amérique latine en général “se manifeste aujourd’hui principalement à travers l’estime profonde et la reconnaissance sincère voués à Sa Majesté le Roi Mohammed VI, que Dieu L’assiste, au sein de vos pays, que nous avons toujours constatées lors de vos visites et de nos collaborations”.

“Malgré les deux décennies écoulées depuis la visite historique de Sa Majesté le Roi, qui a concerné deux des cinq pays membres de votre organisation amie, nous ne cessons de nous rendre compte des perspectives qu’elle a ouvertes en faveur de la consolidation des relations d’amitié et de la coopération”, a-t-il soutenu.

M. Ould Errachid a, en outre, évoqué la question de l’intégrité territoriale du Royaume, qui “fait l’objet d’un consensus national et constitue une partie intégrante de l’identité marocaine, marquée par la défense acharnée de l’unité territoriale et de la souveraineté du Maroc sur l’ensemble de son territoire”.

Il a, dans ce sens, précisé qu’il ne s’agit pas uniquement d’un conflit artificiel, “mais plutôt d’une tentative de morcellement du territoire national, fondée sur des mythes et des récits illusoires visant à porter atteinte à la souveraineté nationale, au mépris des réalités historiques, politiques, juridiques et factuelles de notre cause nationale”.

Le président de la Chambre des conseillers a rappelé, à cet égard, le soutien international croissant à la marocanité du Sahara et à l’initiative marocaine d’autonomie qui reste la seule solution acceptable et équitable pour mettre fin à ce conflit artificiel.

Mettant en avant la dynamique palpable dans la région andine pour “soutenir l’initiative marocaine et revoir les positions héritées des contextes de la guerre froide”, M. Ould Errachid a souligné la détermination de la Chambre “à s’ouvrir sur les autres pays et régions et à mobiliser toutes nos ressources politiques et intellectuelles pour présenter les arguments et les preuves juridiques, politiques, historiques et spirituelles confirmant la marocanité du Sahara, dans le droit fil des Hautes orientations contenues dans le discours Royal à l’ouverture de la première session de l’actuelle année législative”.

LR/MAP