Loudiyi | Le Maroc engagé dans une coopération africaine solide en cybersécurité

Le Maroc est résolument engagé en faveur d’une coopération africaine “solide et concertée” pour faire face aux défis et risques qui menacent le cyberespace dans le continent, a indiqué, lundi à Rabat, le ministre délégué auprès du Chef du gouvernement chargé de l’Administration de la Défense nationale, Abdellatif Loudiyi.

S’exprimant à l’ouverture du Forum Africain de la Cybersécurité, organisé du 3 au 5 février à Rabat, à l’initiative de la Direction générale de la sécurité des systèmes d’information (DGSSI), relevant de l’Administration de la Défense Nationale, M. Loudiyi a souligné que le Royaume poursuit son rôle pionnier dans le raffermissement des relations de coopération avec les pays africains en matière de développement de programmes “riches et concrets”.

“Le Maroc, conformément à la Vision éclairée de SM le Roi Mohammed VI, estime que le décollage de l’Afrique demeure tributaire des valeurs de solidarité et de coopération, avec un accent particulier sur les partenariats Sud-Sud”, a-t-il dit.

Pour ce faire, Sa Majesté le Roi a lancé plusieurs initiatives à l’instar de l’Initiative Atlantique en faveur des pays du Sahel, le Gazoduc Nigeria-Maroc ou encore le nouveau port de Dakhla Atlantique, a-t-il rappelé, notant à cet égard que le Royaume ne cesse d’agir dans ce même esprit en matière de cybersécurité et de promouvoir la coopération avec les pays frères et amis en vue de consolider leurs compétences en termes d’intelligence artificielle et de cloud computing, entre autres.

M. Loudiyi n’a pas manqué de saluer les efforts consentis par des pays arabes et africains dans le domaine de la cybersécurité, en mettant en place des écosystèmes et des infrastructures à même de faire face aux défis cybernétiques, plaidant pour davantage de coopération et de coordination dans ce domaine eu égard à la recrudescence des menaces qui ciblent les infrastructures numériques dans le continent.

“Cette coopération panafricaine est de nature à favoriser l’émergence d’un cyberespace résilient et à promouvoir un environnement numérique sûr, ainsi qu’à soutenir les efforts des gouvernements dans le domaine de la transformation numérique”, a-t-il fait observer.

Placé sous le thème “Intelligence artificielle et cloud de confiance : un pilier pour le renforcement de la cybersécurité”, le Forum africain de la cybersécurité, organisé par la DGSSI en exécution des Hautes Instructions Royales, réunit des experts marocains et étrangers, dont de hauts responsables, des dirigeants d’entreprises, des professionnels de la cybersécurité et des chercheurs en vue de débattre des enjeux stratégiques liés à la transformation numérique et à la sécurisation du cyberespace en Afrique.

LR/MAP