Ligue arabe | Les ministres des AE soulignent l’importance de lever les obstacles entravant le développement de la coopération arabo-africaine

Les ministres arabes des Affaires étrangères ont souligné l’importance de continuer à œuvrer pour lever les obstacles qui entravent l’activation et le développement de la coopération arabo-africaine, ainsi que l’organisation des réunions de ses instances, conformément aux décisions et aux déclarations issues des sommets arabo-africains précédents, tout en veillant à préserver et à prémunir les relations arabo-africaines contre les risques.

Au terme de la session du Conseil de la Ligue arabe au niveau des ministres des Affaires étrangères tenue mercredi au Caire sous la présidence du Maroc, les ministres ont accueilli favorablement l’organisation du cinquième sommet arabo-africain, prévue le 11 novembre 2023 en Arabie Saoudite.

Il s’agit de l’approche qui sera adoptée pour les préparatifs relatifs à l’organisation de ce sommet par l’Arabie Saoudite, sachant que le secrétaire général de la Ligue arabe, Ahmed Aboul Gheit, a indiqué, dans son rapport à la 160e session du Conseil de la Ligue au niveau des ministres des Affaires étrangères, que la réunion préparatoire tenue à Riyad, les 9 et 10 juillet 2023, avait abouti à un consensus entre les parties arabe et africaine sur le fait que l’ensemble des préparatifs relatifs à la convocation du cinquième sommet devraient être similaires à ceux adoptés lors du troisième sommet, tenu en 2013 au Koweït, et que le pays hôte aura la pleine souveraineté en matière d’invitation des pays arabes et africains à ce rendez-vous.

Le Conseil a également salué l’accueil par le Maroc de plus de 20.000 étudiants africains dans ses différents établissements et universités, partant du souci de renforcer les relations et la solidarité arabes avec les pays africains amis. Les ministres ont également approuvé la composition du conseil d’administration du “Fonds arabe d’assistance technique aux pays africains”, avec le Maroc comme membre.

