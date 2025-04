Liaison fixe du Détroit de Gibraltar | Le Maroc et l’Espagne renforcent leur partenariat

Partager Facebook

Le Maroc et l’Espagne viennent de renfoncer leur partenariat en matière de numérisation et d’ingénierie relative aux études du projet de liaison fixe à travers le Détroit de Gibraltar, en signant, jeudi à Madrid, deux conventions de coopération.

La signature de ces deux conventions a eu lieu à l’occasion de la visite d’une délégation marocaine conduite par le président de la Société nationale d’études du détroit de Gibraltar (SNED), Abdelkbir Zahoud, au cours de laquelle des réunions des groupes techniques ont été tenues entre les experts des deux pays.

Lors de ces rencontres présidées du côté espagnol par le président exécutif de la Société d’études pour la communication fixe à travers le Détroit de Gibraltar (SECEGSA), José Luis Goberna Caride, l’accent a été mis sur la question de la numérisation des documents, le futur système de management des données ainsi que sur l’ingénierie du projet de liaison fixe à travers le Détroit de Gibraltar.

A cette occasion, la Directrice générale du Centre espagnol d’études et d’expérimentation des travaux publics (CEDEX), Áurea Perucho Martínez, et le Directeur général du Laboratoire public d’essais et d’études, Hamou Bensaadout, ont signé une convention de partenariat portant sur les études dans les domaines des routes, de l’ingénierie des sols et des roches, ferroviaire et du transport, ainsi sur les secteurs de l’eau, de la sécurité routière, de l’environnement.

La deuxième convention a été signée entre l’Ecole technique supérieure des ingénieurs des routes, canaux et ports, relevant de l’université polytechnique de Madrid, représentée par son Directeur général, José Miguel Atienza Riera, et l’Ecole Hassania des travaux publics (EHTP), représentée par son Directeur, Jaouad Boutahar.

Cette convention constitue le début d’une coopération fructueuse entre les deux écoles dans les domaines de l’enseignement, des stages, et de la recherche scientifique à travers notamment l’échange des professeurs et des étudiants, l’identification de sujets de recherche communs, les stages d’étudiants et le renforcement de l’échange scientifique et technique autour du projet.

Cette visite ainsi que la signature des deux conventions s’inscrivent dans le cadre du programme d’échange entre la SNED et la SECEGSA, visant à renforcer la synergie autour du projet entre les deux sociétés d’une part et également entre toutes les composantes de l’écosystème intervenant dans le projet de part et d’autre, et ce conformément aux décisions prises lors de la réunion du Comité Mixte hispano-marocain pour la liaison fixe à travers le Détroit de Gibraltar qui a tenu sa 43ème session, le 10 avril 2023.

Lors de ce comité mixte, les parties ont convenu une vision partagée de mobilisation en synergie des réseaux scientifiques et techniques, particulièrement au niveau de chacun des deux pays, contribuant ainsi à mettre en place un écosystème large et varié, incluant des organismes publics, des bureaux d’études, des universités, et des centres de recherche.

