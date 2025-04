Le Sultanat d’Oman salue les efforts de SM le Roi, Président du Comité Al-Qods

Partager Facebook

Le Sultanat d’Oman a salué les efforts continus déployés par Sa Majesté le Roi Mohammed VI, Président du Comité Al-Qods, pour la défense de la Ville sainte et la préservation de son statut et de son identité civilisationnelle.

Cette reconnaissance du rôle majeur de SM le Roi Mohammed VI, que Dieu Le préserve, en faveur de la cause palestinienne, notamment la ville d’Al Qods Acharif, a été exprimée dans un communiqué conjoint publié à l’occasion de la 7e session de la Commission mixte maroco-omanaise, co-présidée, dimanche à Mascate, par M. Nasser Bourita, ministre des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l’Étranger, et par M. Badr Bin Hamad Bin Hamoud Al Busaidi, ministre omanais des Affaires étrangères.

