Les relations diplomatiques maroco-américaines sont fortes et profondes

Les relations diplomatiques entre le Maroc et les Etats-Unis d’Amérique sont fortes et profondes, a affirmé, lundi à Casablanca, le chargé d’affaires à l’Ambassade américaine au Maroc David Greene.

M. Greene a indiqué, dans une déclaration à la MAP, M24 et Rim Radio, à l’occasion de la commémoration du 15 ème anniversaire de l’accord de libre échange entre le Maroc et les Etats-Unis que “les relations maroco-américaines diplomatiques et stratégiques sont fortes et profondes, et nous sommes fiers de ces relations séculaires”.

“Au cours de cette année, nous célébrons le 2ème centenaire de la création de la Légation américaine de Tanger, un évènement qui constitue un exemple vivant de la profondeur des relations bilatérales”, a-t-il ajouté, se disant persuadé que ces relations ont un avenir prometteur.

M. Greene a relevé que les domaines de coopération entre les deux pays sont multiples et diversifiés et qu’il existe toujours de nouvelles perspectives d’action commune, notant qu’au sein de l’ambassade américaine à Rabat et du consulat général à Casablanca, “nous oeuvrons toujours au renforcement des relations bilatérales”.

