Les prix du pétrole en légère hausse

Les prix du pétrole ont légèrement augmenté mardi, impactés par l’assouplissement des restrictions par la Chine, face au covid.

Le prix du pétrole américain WTI pour livraison en février a augmenté de 0,4 %, à 79,91 dollars le baril et le Brent s’échangeait 0,5% plus cher à 84,35 euros le baril.

La Chine a annoncé lundi qu’elle levait la quarantaine obligatoire pour les personnes souhaitant entrer dans le pays le 8 janvier. Il s’agit d’une mesure nouvelle et inattendue prise par Pékin pour assouplir ses restrictions très strictes en matière de covid.

De plus, les températures glaciales aux États-Unis sont également un facteur. En conséquence, plus d’un tiers de la capacité de raffinage de pétrole sur la côte du golfe du Mexique est à l’arrêt depuis quelques jours, y compris les deux plus grandes installations du pays.

Les prix du pétrole ont également augmenté de manière significative vendredi. Ils ont ensuite été poussés par la menace de la Russie de réduire sa production de pétrole brut de 500.000 à 700.000 barils par jour l’année prochaine, en réponse au plafonnement des prix convenu par l’UE, le G7 et l’Australie début décembre pour limiter les revenus pétroliers russes.

LR/MAP