Les avancées du Maroc en matière de gouvernance ouverte présentées à Nairobi

Les avancées du Maroc en matière de gouvernance ouverte ont été mises en avant, mardi à Nairobi, dans le cadre de la Rencontre régionale du Partenariat pour un Gouvernement Ouvert (PGO).

Intervenant lors d’une table ronde sur les initiatives régionales en matière de transparence et de participation citoyenne, la délégation marocaine a souligné les efforts déployés par plusieurs régions et collectivités territoriales pour améliorer leurs services et renforcer la confiance des citoyens.

Le Directeur général des services à la Commune d’Agadir, M. Mohamed Benlahcen a présenté l’expérience de la ville en matière de gestion des infrastructures sportives, mettant en avant une approche innovante pour l’administration et l’accès à ces équipements.

Il a également évoqué la numérisation des services municipaux, permettant aux citoyens de bénéficier de prestations sans intervention humaine directe, ce qui améliore la transparence et renforce la crédibilité de la commune.

Par ailleurs, il a mentionné les programmes en cours visant à optimiser les services publics, mettant en avant le partenariat établi avec la Commission nationale de contrôle de la protection des données à caractère personnel, en vue de garantir le respect des normes en la matière.

De son côté, la vice-présidente du Conseil de la Région de l’Oriental, Mme Saliha Hajji, a mis en avant la vision stratégique régionale articulée autour de trois axes principaux.

Le premier porte sur la sensibilisation à l’adaptation aux changements climatiques, avec des actions ciblées pour améliorer la gestion des ressources hydriques et encourager les initiatives de la société civile en matière de durabilité, a-t-elle fait savoir.

Le deuxième axe concerne la transformation numérique, avec la digitalisation de l’administration, la facilitation de l’accès aux services et la promotion de l’innovation technologique, dans le but de renforcer la transparence et les compétences des acteurs régionaux, a-t-elle ajouté, relevant que le troisième axe porte sur l’innovation technologique, avec la mise en place de solutions numériques avancées visant à améliorer les services publics, renforcer la participation citoyenne et encourager les initiatives locales en matière de développement durable.

Pour sa part, M. Rabie El Khamlichi, directeur général des services au Conseil de la région de Tanger-Tétouan-Al Hoceima, a présenté les résultats du premier plan d’action (2021-2023) et les objectifs du second (2024-2026), axé sur la participation citoyenne, l’inclusion sociale, la transparence numérique, la gouvernance environnementale et le soutien économique.

Il a également mis en avant deux réformes majeures, à savoir la mise en place d’un système intégré de management Qualité-Sécurité-Environnement (QSE) pour améliorer la transparence et la performance des services publics, ainsi que l’adoption de l’approche Nexus Eau-Énergie-Alimentation-Écosystèmes (WEFE) pour répondre aux défis climatiques et sécuritaires.

Il a également insisté sur l’importance de la coopération régionale, notamment dans le cadre de la Déclaration de Marrakech de 2022, pour favoriser les échanges de bonnes pratiques et renforcer les réponses communes aux défis régionaux.

La Rencontre régionale Afrique et Moyen-Orient du PGO, dont les travaux se poursuivent jusqu’à jeudi, constitue une plateforme d’échange sur les avancées et défis en matière de transparence, de redevabilité et de participation citoyenne.

À travers des tables rondes, des panels thématiques et des ateliers interactifs, les participants aborderont des enjeux majeurs tels que la lutte contre la corruption, la gouvernance numérique, l’ouverture budgétaire et l’accès à la justice.

