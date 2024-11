Le Secrétaire général du gouvernement s’entretient à Rabat avec son homologue gabonais

Partager Facebook

Twitter

LinkedIn

Le Secrétaire général du gouvernement, M. Mohamed Hajoui, a eu, mercredi à Rabat, des entretiens avec le Secrétaire général du gouvernement de la République du Gabon, M. Abdul Razzaq Kambogo.

Cette rencontre a été l’occasion de passer en revue un certain nombre de questions d’intérêt commun à même de contribuer à la dynamisation et au renforcement des liens d’amitié, de fraternité et de coopération qui caractérisent les relations séculaires entre le Royaume du Maroc et la République du Gabon.

Dans une déclaration à la presse à l’issue de cet entretien, M. Kambogo a indiqué que cette entrevue a porté également sur un certain nombre de sujets s’inscrivant dans le domaine d’activité du secrétariat général du gouvernement, notamment la coordination de l’action gouvernementale.

Le responsable gabonais, qui a rappelé que son pays traverse une phase de transition suite à l’adoption par référendum d’une nouvelle Constitution, a affirmé que son département sera appelé à suivre l’adoption des différents textes d’application et de mise en œuvre de la Loi fondamentale, d’où l’intérêt de tirer profit de l’expérience marocaine en la matière.

Saluant l’expérience du Royaume dans le domaine de la production normative, le responsable gabonais a fait savoir qu’il a été convenu, lors de cette rencontre, d’échanger les expériences en matière d’élaboration, d’adoption et de diffusion des textes législatifs et réglementaires.

LR/MAP