Le Président de l’Union des Comores salue le leadership continental de SM le Roi

Le leadership continental de Sa Majesté le Roi Mohammed VI et la qualité des relations liant le Royaume et l’Union des Comores ont été salués par le président de l’Union des Comores, actuel Président en exercice de l’Union Africaine, M. Azali Assoumani.

«Le leadership continental de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, la qualité des relations liant le Royaume et l’Union des Comores et la solidarité mutuelle continue qui les caractérise ont été salués» par le chef de l’État comorien, qui a reçu mardi dans la capitale de l’Union des Comores, Moroni, la présidente de la Haute Autorité de la Communication Audiovisuelle (HACA), Latifa Akharbach.

Cité par un communiqué de la HACA, M. Assoumani a également salué la mobilisation de la HACA auprès du Conseil National de la Presse et l’Audiovisuel comorien (CNPA), qui est engagé dans un vaste programme de modernisation et de mise à niveau professionnelle.

Le président Comorien a, à cet effet, exprimé son soutien à tout partage d’expertise qui permettrait de mettre en place une régulation proactive à même de promouvoir une communication publique et des pratiques médiatiques servant les valeurs du vivre-ensemble, de la tolérance et du développement social.

La présidente de la HACA a, pour sa part, souligné lors de cette audience, que l’élargissement de la coopération bilatérale entre le Maroc et l’Union des Comores au domaine de la régulation autonome des médias est une contribution pertinente à la dynamique vertueuse créée par la coopération sud-sud prônée et soutenue par Sa Majesté le Roi Mohammed VI en faveur d’une Afrique forte et solidaire, selon la même source.

«La mise en place d’une coopération concrète et opérationnelle entre la HACA et le CNPA permet d’enrichir l’expérience des deux pays dans le domaine de la régulation des médias en mettant l’accent sur la montée en compétence du régulateur, le développement de la veille professionnelle, l’adaptation au nouvel environnement numérique des médias et la promotion du droit du citoyen à une information de qualité et de confiance», a souligné Mme Akharbach, citée par le communiqué.

Parlant en sa qualité de présidente du Réseau des Instances africaines de régulation de la communication (RIARC), Mme Akharbach a présenté au président de l’Etat des Comores cette plateforme panafricaine de régulateurs, dont les grandes lignes de la feuille de route 2023-2024 du réseau en plus des grands chantiers de réflexion identifiés sur le continent en matière de régulation audiovisuelle et numérique, relève la même source.

Elle a, à cet égard, mis en avant l’ambition du RIARC de contribuer efficacement à la promotion du statut, des moyens, des compétence et de l’autonomie des régulateurs africains pour qu’ils puissent agir de manière optimale au bénéfice de la consolidation des systèmes médiatiques locaux et nationaux et de la construction de la souveraineté informationnelle du continent.

Ont pris part à cette entrevue le président du CNPA, M. Abubakari Boina, le Directeur général de la HACA, M. Benaissa Asloun, le chargé d’Affaires du Maroc aux Comores, M. Driss Alaoui, et le manager des Affaires africaines au sein de la HACA, M. Talal Salahdine.

