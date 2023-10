Commémoration à Al Hoceima du 68è anniversaire du lancement des opérations de l’armée de libération dans le Nord

Partager Facebook

La famille des anciens résistants et anciens membres de l’Armée de libération à Al Hoceima a commémoré le 68è anniversaire du lancement des opérations de l’armée de libération dans le Nord du Royaume, avec l’organisation d’une série d’activités riches et variées.

Le délégué provincial du Haut-commissariat aux anciens résistants et anciens membres de l’Armée de libération à Al Hoceima, Abdelilah Chikhi, a affirmé que la commémoration de cet anniversaire est l’occasion de mettre en exergue la symbolique et les grandes significations de cette épopée glorieuse qui reflète la symbiose entre le Trône et le peuple dans la lutte héroïque pour la libération nationale, l’indépendance et l’intégrité territoriale.

Cet événement a été marqué par l’inauguration d’une stèle commémorative de la résistance à Ajdir, réalisée dans le cadre d’un accord de partenariat entre le Haut-commissariat aux anciens résistants et anciens membres de l’Armée de libération et le Conseil municipal d’Ajdir.

Dans une déclaration à la MAP, M. Chikhi a souligné qu’un programme d’activités culturelles et d’animation riche et varié a été concocté par la délégation provinciale à Al Hoceima et l’Espace de la mémoire historique de la résistance et de la libération à Al Hoceima et à Targuist pour célébrer ce glorieux anniversaire, avec l’organisation de plusieurs conférences et ateliers, ainsi que des expositions des publications du Haut-commissariat au profit des élèves des établissements scolaires et des acteurs de la société civile, en plus de la projection de documentaires sur cette épopée glorieuse inscrite en lettres d’or dans l’histoire nationale.

Cet événement a été marqué également par l’organisation d’un meeting à la commune de Sidi Bouzineb, au cours duquel M. Chikhi a mis l’accent sur l’importance de la célébration de l’anniversaire du lancement de ces opérations, qui resteront à jamais gravées dans le registre glorieux de la résistance nationale, notant que cet événement constitue une occasion pour se remémorer cette étape historique et rappeler les valeurs de bravoure et du sacrifice de la famille de la résistance et de l’armée de libération pour la défense de la patrie et la préservation de son identité.

Le responsable a, à cet égard, mis en avant la contribution de la commune de Sidi Bouzineb et de la province d’Al Hoceima à ces glorieuses épopées, et leur rôle dans la préservation du patrimoine de la résistance et de la libération et la sensibilisation des générations montantes à la centralité des valeurs patriotiques sacrées et des idéaux de la Nation.

Il a également salué les efforts déployés par le Haut Commissariat pour rendre hommage aux anciens résistants et prendre soin d’eux et de leurs familles, à travers plusieurs programmes visant à améliorer leurs conditions financières et morales.

Cette cérémonie a été ponctuée par un hommage rendu à plusieurs anciens résistants issus de la province, et la remise d’aides financières à 31 bénéficiaires de la famille de la résistance et l’armée de libération et à des ayants-droit.

En marge de ce meeting, un salon des produits locaux des coopératives agricoles des fils d’anciens résistants et membres de l’Armée de libération a été organisé, en plus d’une visite à une exposition de photos historiques sur ces opérations héroïques de l’armée de libération.

LR/MAP