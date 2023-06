Le président de la Commission des relations extérieures à l’Assemblée nationale hongroise salue le plan d’autonomie proposé par le Maroc

Partager Facebook

Le président de la Commission des relations extérieures à l’Assemblée nationale de la Hongrie, Zsolt Németh, a salué, mardi à Rabat, le plan d’autonomie proposé par le Maroc pour trouver une solution définitive au différend autour du Sahara.

Dans une déclaration à la presse, à l’issue de ses entretiens avec le ministre des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l’étranger, Nasser Bourita, M. Németh a mis en avant “le plan d’autonomie proposé par le Maroc, qui va contribuer à la stabilisation de la Méditerranée et résoudre le conflit au Sahara”.

Il a dans ce sens salué le soutien apporté par les Etats-Unis à ce plan d’autonomie.

S’agissant de la coopération entre Rabat et Budapest, M. Németh a fait observer que la relation d’amitié qui lie les deux pays se développe à travers deux canaux, les ministères des affaires étrangères, d’une part, et les parlements, de l’autre, soulignant que la diplomatie parlementaire et la coopération entre les institutions législatives marocaines et hongroises sont “fructueuses”.

Et d’ajouter que dans le cadre de cette coopération, la Hongrie a augmenté le nombre de bourses octroyées aux étudiants marocains à 165 par an.

Il s’est également félicité de cette coopération académique qu’il a qualifiée de “fructueuse”, exprimant son souhait d’approfondir la coopération économique, sociale et culturelle entre Rabat et Budapest.

M. Németh, en visite de travail au Maroc, aura également des entretiens à la Chambre des représentants ainsi qu’à la Chambre des conseillers.

