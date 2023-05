Le Portugal salue la dynamique d’ouverture, de progrès et de modernité au Maroc, sous la conduite de SM le Roi Mohammed VI

Partager Facebook

Le Portugal a salué la dynamique d’ouverture, de progrès et de modernité au Maroc, grâce aux réformes menées sous la conduite de SM le Roi Mohammed VI.

‘’Le Portugal salue la dynamique d’ouverture, de progrès et de modernité que connaît le Maroc, par la mise en œuvre des réformes ambitieuses de modernisation menées sous la conduite de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, notamment le nouveau modèle de développement, la régionalisation avancée, la stratégie nationale de développement durable, ainsi que le nouveau chantier de la solidarité sociale, entre autres’’, souligne la Déclaration Conjointe sanctionnant la 14ème Réunion de Haut Niveau entre le Maroc et le Portugal, tenue vendredi à Lisbonne.

Le Portugal salue également les efforts soutenus menés sous le leadership international de Sa Majesté le Roi Mohammed VI en faveur de la paix, de la croissance inclusive et du développement durable au sein du Continent africain. Le rôle particulier de Sa Majesté le Roi en tant que Président du Comité Al Qods a été souligné.

Dans la Déclaration Conjointe adoptée à l’issue de la RHN maroco-portugaise, présidée par le Chef du gouvernement, Aziz Akhannouch, et le Premier ministre portugais, António Costa, le Portugal considère le Maroc comme un acteur régional et international crédible et écouté, qui joue un rôle déterminant pour la stabilité, la sécurité et le développement dans la région atlantique, de la Méditerranée, dans l’espace sahélo-saharien et en Afrique.

Le Portugal a également félicité le Maroc pour sa contribution aux efforts régionaux et internationaux de lutte contre le terrorisme, notamment en co-présidant le Forum mondial de lutte contre le terrorisme (GCTF) pour trois mandats consécutifs, ainsi que sa co-présidence de l’Africa Focus Group relevant de la Coalition mondiale anti-Daech.

En outre, le gouvernement portugais salue le leadership du Maroc visant à la résilience du continent africain aux effets du changement climatique.

A cet égard, souligne la Déclaration Conjointe, les deux pays ont exprimé leur satisfaction concernant les efforts d’opérationnalisation des trois Commissions climatiques africaines à la suite du Premier Sommet Africain de l’Action pour une co-émergence continentale, tenue à l’initiative de Sa Majesté le Roi Mohammed VI en marge de la COP22 organisée à Marrakech en 2016.

Le Maroc, de son côté, reconnaît le rôle de grande importance du Portugal sur le plan international, en tant que pays ouvert et dialoguant avec différentes régions, médiateur de paix et constructeur de ponts d’entente, notamment en Afrique, indique la Déclaration.

LR/MAP