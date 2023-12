Le partenariat dynamique noué entre le Maroc et le Sénégal se traduit par des “avancées significatives” (Mame Diop)

Partager Facebook

Twitter

LinkedIn

Le partenariat dynamique noué entre le Royaume du Maroc et la République du Sénégal se traduit par des “avancées significatives” dans des secteurs nombreux et variés, a affirmé, mercredi à Dakar, le président de l’Assemblée nationale du Sénégal, Amadou Mame Diop.

S’exprimant lors d’une séance plénière à l’Assemblée nationale, en marge de la visite de travail qu’effectue au Sénégal le président de la Chambre des Représentants, Rachid Talbi El Alami, à la tête d’une importante délégation parlementaire, M. Diop a souligné que le partenariat dynamique noué entre les deux pays se traduit par des “avancées significatives” dans des secteurs nombreux et variés tels que, les banques, les services, les transports routier, maritime et aérien, l’agriculture, l’éducation, la formation, l’habitat, la télécommunication, l’énergie, la pêche et les échanges commerciaux.

Il a, dans ce sens, précisé que le Royaume du Maroc est l’un des principaux partenaires économiques, financiers, commerciaux, culturels et touristique du Sénégal, saluant le caractère exemplaire de la coopération bilatérale, grâce à la vision éclairée de Sa Majesté le Roi Mohammed VI et Son frère le président Macky Sall.

Mettant en avant la profondeur des relations séculaires existant entre les deux pays frères, le responsable sénégalais a indiqué que la synergie dans les relations maroco-sénégalaises se retrouve naturellement dans les relations internationales autour de la trilogie paix-sécurité-solidarité.

Il a à cet égard mis en exergue la parfaite identité de vues dans la coopération régionale et internationale dans le cadre d’une vision prospective et stratégique, rappelant les actions communes pour le maintien de la paix dans différents théâtres d’opérations.

M. Diop a noté également que les deux pays défendent ensemble le retour à une paix juste, globale et durable au Proche-Orient et le respect des droits légitimes et inaliénables du peuple palestinien.

Il a dans ce cadre souligné le rôle éminemment constructif que jouent SM le Roi Mohammed VI, en Sa qualité de Président du Comité Al-Qods, et le président Macky Sall, en tant que président du Comité pour l’exercice des droits inaliénables du peuple palestinien.

“Ce message de paix, de solidarité, de tolérance est notre crédo, nous Marocains et Sénégalais, dans la marche tumultueuse du monde”, a-t-il affirmé.

D’autre part, M. Diop a relevé que les deux pays partagent à travers l’histoire, la géographie, la culture, la spiritualité, une communauté de destins, de valeurs et de relations d’estime réciproque entre les deux peuples sous l’impulsion sage des deux Chefs d’Etat.

Au niveau parlementaire, le responsable sénégalais s’est félicité de la qualité de la coopération entre les deux pays marquée notamment par une collaboration étroite dans les instances internationales.

A cet égard, le président de l’Assemblée nationale a estimé que la coopération interparlementaire constitue un levier politique d’impulsion du partenariat stratégique entre le Maroc et le Sénégal, louant les concertations et échanges, du dialogue fructueux entre les groupes d’amitié des deux institutions législatives.

Cette séance plénière s’est déroulée en présence notamment du ministre sénégalais du Travail, du Dialogue social et des Relations avec les Institutions, et de l’ambassadeur de SM le Roi au Sénégal, Hassan Naciri.

Lors de cette visite de travail, marquée par la signature d’un Protocole de coopération parlementaire entre la Chambre des Représentants et l’Assemblée nationale, M. Talbi El Alami est accompagné d’une forte délégation parlementaire composée de MM. Ahmed Touizi, président du groupe Authenticité et Modernité, Abderrahim Chahid, président du groupe Socialiste -opposition Ittihadi-, Chaoui Belassal, président du groupe Constitutionnel Démocratique et Social, et Rachid Hamouni, président du groupe du Progrès et du Socialisme.

La délégation parlementaire marocaine a été reçue, mercredi soir au Palais de la République, par le Président Macky Sall.

LR/MAP