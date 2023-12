Talbi El Alami reçu à Dakar par le président Macky Sall

Partager Facebook

Le président sénégalais, Macky Sall, a reçu, mercredi soir au Palais présidentiel à Dakar, le président de la Chambre des Représentants, Rachid Talbi El Alami, en visite de travail au Sénégal.

L’audience s’est déroulée en présence notamment du président de l’Assemblée nationale du Sénégal, Amadou Mame Diop, et de l’ambassadeur de Sa Majesté le Roi au Sénégal, Hassan Naciri.

Dans une déclaration à la presse, M. Talbi El Alami a salué l’excellence des relations entre le Maroc et le Sénégal, sous la conduite éclairée des deux Chefs d’Etat, SM le Roi Mohammed VI et le président Macky Sall, soulignant que ces liens séculaires et millénaires entre les deux pays sont appelés à se consolider davantage à tous les niveaux.

Cette audience a été l’occasion d’exprimer la gratitude, l’appréciation et les remerciements du peuple marocain pour le soutien qu’apporte le Sénégal à la question de l’intégrité territoriale du Royaume, a-t-il ajouté.

Par ailleurs, M. Talbi Alami a loué le développement que connaît le Sénégal en termes d’infrastructures, ainsi que la stabilité et la cohésion sociale dont jouit le pays, notant que ces acquis sont le fruit d’une sagesse et d’une maturité politique, qui a permis de maintenir une stabilité politique.

La rencontre a été également l’occasion de féliciter le président sénégalais pour ses efforts et sa défense des intérêts de l’Afrique lors de sa présidence de l’Union africaine pendant le dernier mandat, a dit M. Talbi El Alami, qui était accompagné d’une délégation composée de MM. Ahmed Touizi, président du groupe Authenticité et Modernité, Abderrahim Chahid, président du groupe Socialiste, Chaoui Belassal, président du groupe Constitutionnel Démocratique et Social, et Rachid Hamouni, président du groupe du Progrès et du Socialisme.

A la fin de cette audience, le président Macky Sall a décoré M. Talbi El Alami de la médaille de Commandeur de l’Ordre national du Lion, alors que MM. Ahmed Touizi, Abderrahim Chahid, Chaoui Belassal et Rachid Hamouni ont été élevés au rang d’officiers dans l’Ordre national du Lion.

Cette visite de travail de M. Talbi El Alami a été marquée par la signature d’un protocole de coopération parlementaire entre la Chambre des Représentants et de l’Assemblée nationale du Sénégal.

LR/MAP