Le Maroc, un acteur incontournable dans la sécurité mondiale

Grâce à l’expertise de ses services de renseignement et sa collaboration exemplaire au niveau international en matière sécuritaire, le Maroc est devenu “un acteur incontournable dans la lutte contre l’extrémisme et le terrorisme”, a souligné l’universitaire franco-suisse, Jean Marie Heydt.

L’excellente collaboration entre les services sécuritaires marocains et grecs qui a donné lieu à l’arrestation récemment d’un individu affilié à Daech, «démontre une fois de plus que le Royaume est largement reconnu par les pays européens pour son haut niveau de compétence en matière de renseignement et de lutte contre l’extrémisme et le terrorisme», a affirmé le professeur Heydt dans une déclaration à la MAP.

Sur la base de renseignements fournis par les services de sécurité marocains, rappelle-t-on, les autorités compétentes en Grèce ont procédé, mardi, à l’arrestation d’un ressortissant marocain âgé de 28 ans, qui occupait des postes de responsabilité au sein des brigades opérationnelles du groupe terroriste de Daech dans ses bastions traditionnels sur la scène syrienne.

Cette arrestation est l’aboutissement d’opérations de coordination conjointe et d’échange de renseignements effectuées dans le cadre de la coopération sécuritaire multilatérale, à laquelle ont efficacement contribué les services sécuritaires marocains et leurs homologues en Grèce, en Italie, en Angleterre et aux États-Unis.

«Alors que certains n’ont pour seule préoccupation que de mettre sous le feu des projecteurs les tensions internationales», relève M. Heydt, «la réussite de cette opération sécuritaire, rendue possible grâce à l’efficacité des services sécuritaires marocains, démontre à quel point la coopération internationale est, en matière de lutte contre le terrorisme, primordiale».

«Il va sans dire qu’une fois de plus, le Royaume démontre à quel point il représente le partenaire méditerranéen et africain incontournable qui permet d’assurer la préservation de la sécurité et la stabilité aux niveaux régional et international», a ajouté l’universitaire franco-suisse.

LR/MAP