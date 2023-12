Le Maroc et l’Indonésie signent un mémorandum d’entente relatif au partenariat stratégique entre les deux pays

Partager Facebook

Le Royaume du Maroc et la République d’Indonésie ont signé, vendredi à Rabat, un mémorandum d’entente visant à établir un partenariat stratégique entre les deux pays.

Signé à l’issue des entretiens du ministre des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l’étranger, Nasser Bourita, avec son homologue indonésienne, Retno Marsudi, ce mémorandum vise à établir un partenariat stratégique entre le Maroc et l’Indonésie, leur permettant de diversifier et d’élargir leurs domaines de coopération, notamment la coopération bilatérale sécuritaire, parlementaire et régionale, outre la coopération au sein des organisations internationales.

Il s’agit également du partenariat économique, de la coopération au développement, de la coopération culturelle, scientifique, technique, sociale, consulaire et migratoire, ainsi que de la coopération tripartite.

“Nous avons signé ce mémorandum d’entente relatif au partenariat stratégique conformément aux Hautes Orientations de SM le Roi Mohammed VI et du président de la République d’Indonésie, M. Joko Widodo”, a déclaré M. Bourita lors d’un point de presse conjoint avec son homologue indonésienne, précisant que cette stratégie “ne doit pas être un simple slogan mais une réalité sur le terrain”.

L’établissement d’un partenariat stratégique est “une ambition que nous devons concrétiser, en donnant corps à ce qui a été signé”, a-t-il ajouté.

De son côté, Mme Marsudi a souligné la nécessité de la fédération des efforts pour promouvoir ce nouveau partenariat stratégique, insistant sur l’importance de ne ménager aucun effort pour donner corps à ce partenariat au service d’une coopération globale bénéfique aux deux peuples.

Ce partenariat stratégique, a-t-elle estimé, est de nature à raffermir les liens bilatéraux pour une plus grande coopération entre le Royaume du Maroc et la République d’Indonésie.

LR/MAP