Le Maroc et le Vietnam examinent les questions parlementaires d’intérêt commun

Le président de la Chambre des Représentants, Rachid Talbi Alami, s’est entretenu, jeudi à Rabat, avec l’ambassadeur de la République socialiste du Vietnam au Maroc, Mme Dang Thi Thu Ha, de plusieurs questions bilatérales, régionales et internationales ayant un intérêt parlementaire commun.

Mme Dang Thi Thu Ha a mis l’accent sur l’évolution remarquable des relations parlementaires entre les deux pays, ces dernières années, et qui ont été couronnées par la signature, en 2017, de l’accord de partenariat entre la Chambre des représentants marocaine et l’Assemblée nationale du Vietnam, ainsi que par l’adhésion de la Chambre des représentants à l’Assemblée parlementaire des Nations de l’Asie du Sud-Est en 2020 en tant que membre observateur, indique un communiqué de la première Chambre.

Par la même occasion, Mme Dang Thi Thu Ha a rappelé que le Maroc et le Vietnam, deux pays liés par des relations séculaires, fêtent cette année le 60ème anniversaire de l’établissement de leurs relations diplomatiques.

Elle a transmis à M. Talbi Alami une invitation de son homologue, le président de l’Assemblée nationale, pour se rendre au Vietnam en vue d’insuffler une nouvelle dynamique aux relations parlementaires bilatérales et multilatérales, et de renforcer la coordination dans les différents fora parlementaires régionaux et internationaux.

M. Talbi Alami a, pour sa part, rappelé les acquis réalisés par la Chambre des représentants au cours de la dernière décennie et qui lui ont permis d’occuper une place de choix au sein de nombreuses instances et organisations parlementaires continentales, régionales et internationales, se félicitant par la même de l’excellence des relations entre les deux pays.

Rabat et Hanoï partagent une histoire commune et enracinée et des expériences qu’il faut fructifier au profit des deux pays, a-t-il souligné, relevant que la Chambre des représentants est ouverte à toutes les initiatives visant à soutenir ses relations avec l’Assemblée nationale du Vietnam, pour les hisser à la hauteur du socle historique commun entre les deux pays.

M. Talbi Alami a également adressé une invitation au président de l’Assemblée nationale du Vietnam pour se rendre au Maroc pour examiner les moyens à même d’approfondir la coopération bilatérale et d’ouvrir de nouveaux horizons au service des intérêts nationaux des deux pays.

