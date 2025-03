Le Maroc et l’Albanie soulignent l’importance de la coopération parlementaire dans la défense des intérêts communs

Partager Facebook

Le président de la Chambre des représentants, Rachid Talbi Alami, et le ministre de l’Europe et des Affaires étrangères de la République d’Albanie, Igli Hassani, ont souligné, lundi à Rabat, l’importance de la coopération parlementaire dans la défense des intérêts communs.

Les deux responsables ont mis en exergue, lors d’un entretien, le rôle de la diplomatie parlementaire, de l’échange de visites et du partage d’expertises et d’expériences dans l’action parlementaire en vue de consolider les relations bilatérales, indique la Chambre des représentants dans un communiqué.

Ils ont, en outre, jugé nécessaire de tirer profit de l’ensemble des mécanismes constitutionnels et juridiques, de créer des espaces de dialogue et de communication bilatérale et d’assurer la coordination au sein des différents foras parlementaires régionaux et internationaux, dans le respect mutuel de la souveraineté et de l’intégrité territoriale des États, ainsi que du principe de non-ingérence dans leurs affaires internes.

Dans ce contexte, les deux parties ont mis l’accent sur l’importance de renforcer les relations bilatérales et multilatérales, se félicitant des liens solides et historiques liant les deux pays, fondés sur le respect mutuel, l’amitié et la coopération.

Au cours de cette rencontre, à laquelle a assisté l’ambassadrice non résidente de la République d’Albanie auprès du Royaume du Maroc, Entela Gjika, la partie albanaise a salué les grands chantiers engagés par le Maroc sous la conduite éclairée de Sa Majesté le Roi Mohammed VI et l’Initiative Royale visant à faciliter l’accès des pays du Sahel à l’Océan Atlantique, ainsi que les efforts déployés par le Royaume pour promouvoir la paix et la stabilité dans le monde.

LR/MAP