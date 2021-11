Le discours royal réaffirme la marocanité du Sahara et l’attachement au processus politique onusien

Partager Facebook

Le discours royal a réaffirmé la marocanité du Sahara ainsi que l’attachement du Royaume au processus politique onusien, ont souligné des experts et académiciens lors d’une émission spéciale diffusée en direct samedi sur M24, la chaîne marocaine d’information de la MAP.

Lors de cette émission diffusée à l’occasion du discours que SM le Roi a adressé à la Nation à l’occasion du 46è anniversaire de la Marche verte, les intervenants ont relevé que le discours affirme une fois de plus la marocanité du Sahara, qui “n’est pas négociable”, et réitère l’engagement du Royaume en faveur de la recherche d’une solution pacifique à ce conflit régional artificiel dans le cadre des Nations Unies.

Le discours royal amorce une nouvelle étape dans le processus de règlement de la première question nationale, a ainsi indiqué M. Abdelfettah Belamchi, professeur des relations internationales, lors de cette émission diffusée en direct également sur les ondes de la Radio d’information marocaine (RIM RADIO).

Il a fait observer que le discours de SM le Roi a été on ne peut plus clair sur l’orientation politique et la conduite de la politique étrangère du Maroc dans sa dimension économique qui marque une rupture par rapport aux positions floues et ambivalentes concernant l’intégrité territoriale du Royaume.

Le discours reflète la “clarté et l’ambition“ dans la politique étrangère du Royaume non seulement face aux ennemis, mais aussi vis-à-vis de l’ensemble des partenaires régionaux et internationaux, a-t-il estimé, ajoutant que le Maroc fait preuve d’un engagement “exemplaire” pour la paix, les principes du Droit international et du partenariat international en général.

Pour l’expert, le discours royal rassure aussi sur la position Maroc en ce qui concerne la légalité et la légitimité de ses droits sur son Sahara comme il conforte davantage les acquis du Royaume au plan diplomatique.

“Le Maroc est convaincu de l’importance du bon voisinage et du développement des cinq peuples maghrébins dans le cadre de l’unité et la stabilité”, a-t-il dit.

De son côté, M. Abdelfettah Naoum, professeur et analyste politique, a indiqué que le discours de SM le Roi a été aussi ferme que clair au sujet de la question du Sahara, soulignant que la marocanité du Sahara n’est pas négociable mais le Royaume aspire à un règlement pacifique à ce différend régional artificiel en battant en brèche les thèses séparatistes obsolètes.

L’expert a estimé, dans ce sens, que l’ouverture d’une série de représentations diplomatiques dans les provinces du Sud consacre la marocanité du Sahara à l’heure où s’accentue l’isolement des ennemis de l’intégrité territoriale du Royaume, relevant que “ce mécanisme intelligent” représente, à juste titre, une réponse légale et diplomatique éclatante aux parties hostiles.

Concernant la libération du passage d’El Guerguerat, M. Naoum évoque un “tournant décisif” d’autant plus que le Maroc, en assurant le rétablissement de la libre circulation civile et commerciale, s’est imposé comme un partenaire international responsable de la protection des échanges commerciaux et des intérêts des peuples.

Même son de cloche chez M. Abdelhak Snaibi, expert des affaires sécuritaires et stratégiques, qui a fait remarquer qu’en ce qui concerne l’intégrité territoriale du Royaume, le discours de SM le Roi a été “ferme” au sujet des relations du Maroc avec ses partenaires.

Dans ce contexte, le discours royal réaffirme que la question du Sahara “n’est pas à négocier”, adressant ainsi des messages à certaines parties ayant des intérêts économiques communs avec le Maroc, lesquels sont appelés à faire preuve désormais de “clarté et de franchise” dans leurs positions sur la question du Sahara marocain.

L’intervenant a également relevé que le discours de SM le Roi renferme “une position ferme et décisive” à l’endroit de certaines parties qui tentent d’exploiter la question du Sahara marocain, a-t-il dit, signalant que le Souverain a souligné que le Maroc n’engagera aucune action d’ordre économique ou commercial qui exclurait le Sahara marocain, avec ceux qui affichent des positions floues ou ambivalentes.

Et de conclure que la consécration sur le terrain de la reconnaissance de la marocanité du Sahara à travers les représentations diplomatiques établies dans les provinces du Sud confirme que le Maroc avance, à pas sûrs, pour mettre définitivement fin à ce conflit au moment où la communauté internationale est préoccupée par les menaces à la paix et la stabilité dans la région.

LR/MAP