Le Conseil provincial de Tarfaya salue l’intervention “résolue” des FAR à Guergarate

Le Conseil provincial de Tarfaya a salué l’intervention “résolue” des Forces Armées Royales (FAR) pour sécuriser les flux des biens et des personnes au passage de Guergarate au Sahara marocain et mettre fin aux agissements inacceptables des milices du “polisario”.

Dans un communiqué parvenu à la MAP, le conseil affirme son “soutien total, absolu et inconditionnel à cette opération”, qui vise à restaurer la libre circulation civile et commerciale dans la zone tampon de Guergarate reliant le Royaume du Maroc à la République islamique de Mauritanie.

Le communiqué condamne aussi les “provocations irresponsables menées par les ennemies de l’intégrité territoriale du Royaume” au niveau de ce passage, en violation flagrante du droit international.

“Face à ces actes criminels, le Maroc a fait preuve de sagesse, de clairvoyance et de retenue”, rappellent les membres du conseil, tout en réitérant leur mobilisation permanente derrière Sa Majesté le Roi Mohammed VI, Chef Suprême et Chef d’Etat-Major Général des FAR, dans toutes les mesures judicieuses et sages prises par le Souverain en vue de la défense de l’unité nationale et des constantes du Royaume.

