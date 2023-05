Le Conseil de la Ligue arabe appelle au plein respect de la souveraineté, l’unité et de l’intégrité territoriale du Soudan

Partager Facebook

Le Conseil de la Ligue des États arabes au niveau des ministres des Affaires étrangères a appelé, à l’issue de sa réunion d’urgence tenue dimanche au Caire, à la nécessité du plein respect de la souveraineté du Soudan, de son unité et de son intégrité territoriale, ainsi qu’à la non-ingérence dans ses affaires intérieures.

Le Conseil de la Ligue à plaider, lors de la session consacrée au Soudan, pour un traitement de la crise actuelle comme étant une affaire intérieure soudanaise, la préservation des institutions étatiques nationales du pays pour éviter leur effondrement, ainsi que pour l’empêchement de toute ingérence étrangère de nature à alimenter les conflits et menacer la paix et la sécurité régionales. Le Conseil a également appelé au dialogue avec les parties soudanaises, les pays influents aux niveaux régional et international, et les organisations et groupements internationaux concernés en vue de parvenir à un règlement de la crise et à déployer davantage d’efforts pour instaurer un cessez-le-feu complet et durable.

Et de mettre en avant l’importance d’œuvrer pour s’attaquer aux causes de la crise d’une manière qui réponde aux aspirations du peuple soudanais à la stabilité et à la sécurité du pays. Il s’agit également de coordonner avec le Secrétariat général et les organisations et instances internationales et onusiennes pour fournir une aide humanitaire d’urgence et un soutien médical aux citoyens et aux personnes déplacées à l’intérieur du Soudan par l’intermédiaire des autorités concernées.

Le Secrétaire général de la Ligue arabe, Ahmed Aboul Gheit, avait mentionné au début de la réunion que la Ligue avait pris part à des réunions avec l’Union africaine et les Nations unies pour discuter de la crise soudanaise, tout en affirmant la position arabe exprimée par la déclaration du Conseil de la Ligue et sa décision à cet égard. Il a mis en avant la coordination avec ces organisations afin que les différentes initiatives s’harmonisent et convergent vers les intérêts du Soudan, de son unité et de sa stabilité.

M. Aboul Gheit a renouvelé son appel aux parties soudanaises pour accorder la priorité aux intérêts du pays en engageant des pourparlers sérieux à même de rétablir la stabilité au Soudan, à préserver ses institutions nationales et sa souveraineté, soulignant le rejet par la Ligue arabe des ingérences et son soutien à un processus politique global consensuel.

