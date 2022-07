Le Conseil de gouvernement adopte des propositions de nomination à de hautes fonctions

Partager Facebook

Le Conseil de gouvernement, réuni jeudi en visioconférence, a adopté des propositions de nomination à de hautes fonctions, conformément à l’article 92 de la Constitution.

Au niveau du ministère chargé de la Transition numérique et de la réforme de l’administration, Mme Sarah Lamrani et M. Taoufik Azarual ont été respectivement nommés à la tête de la direction des Études, de la communication et de la coopération et de la Direction de la Fonction publique, a indiqué le ministère délégué chargé des Relations avec le parlement, porte-parole du gouvernement, Mustapha Baitas lors d’un point de presse à l’issue de la réunion.

En ce qui concerne le ministère de la Jeunesse, de la culture et de la communication, M. Abdeljalil Bouzouggar a été nommé au poste de directeur de l’Institut national des sciences de l’archéologie et du patrimoine.

LR/MAP