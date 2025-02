Le Chef du gouvernement marocain reçoit à Rabat le Président du Sénat français

Partager Facebook

Le Chef du gouvernement, Aziz Akhannouch, a reçu, lundi à Rabat, le Président du Sénat de la République française, Gérard Larcher, qui effectue une visite de travail au Maroc.

Cette rencontre, à laquelle a pris part le ministre délégué chargé des Relations avec le Parlement, Mustapha Baitas, a été l’occasion de saluer la position de la France soutenant la marocanité du Sahara, position réitérée lors de la visite d’État effectuée dans le Royaume, en octobre 2024, par le Président de la République Française, SEM Emmanuel Macron, à l’invitation de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, que Dieu l’assiste, et qui avait posé les fondements pour porter le partenariat entre les deux pays au niveau de “Partenariat d’exception renforcé”, indique un communiqué du Département du Chef du gouvernement.

A cette occasion, M. Akhannouch a affirmé que cette nouvelle dynamique du partenariat entre le Maroc et la France, portée par les deux chefs d’État, a conféré une impulsion décisive aux relations multidimensionnelles entre les deux pays, à travers la mobilisation des différents secteurs en vue de promouvoir la coopération aux niveaux bilatéral, régional et international, souligne-t-on de même source.

La visite de travail du président du Sénat français au Royaume contribuera à raffermir la coopération entre les institutions législatives dans les deux pays et à consolider les liens d’amitié et de coopération entre le Royaume du Maroc et la République Française, relève le communiqué.

Cette visite, devant conduire M. Larcher dans la ville de Laâyoune, lui permettra de prendre connaissance des projets et programmes de développement initiés dans les Provinces Sud du Royaume, sous la Conduite Eclairée de SM le Roi, relève la même source.

Ont pris part à cette rencontre, le président du groupe d’amitié Maroc-France, Christian Cambon, les vice-présidents du groupe, Hervé Marseille et Corinne Feret, le président de la Commission des Affaires étrangères, de la Défense et des Forces armées au Sénat, Cédric Perrin et l’ambassadeur de France à Rabat, Christophe Lecourtier.

