Le Partenariat entre le Maroc et l’UE repose sur une ambition commune de promouvoir la prospérité partagée

Le Partenariat entre le Maroc et l’Union européenne (UE) repose sur un ensemble de valeurs partagées et une ambition commune de promouvoir une prospérité partagée afin de façonner un développement durable et inclusif, a souligné, lundi à Béni Mellal, l’Ambassadrice de l’UE au Maroc, Patricia Llombart Cussac.

L’UE et le Maroc œuvrent conjointement pour le soutien à l’emploi et à la prospérité des petites et moyennes entreprises et agissent comme catalyseur pour la création d’emplois dans la région, a également souligné Mme Llombart Cussac qui intervenait à l’ouverture d’une rencontre à l’occasion de la visite à la région Béni Mellal-Khénifra d’ambassadeurs de l’Union européenne et de ses Etats membres accrédités au Maroc, en vue de s’informer des opportunités d’investissement dans la région.

Soulignant que la visite de cette délégation de diplomates européens vient illustrer la contribution du partenariat Maroc-UE au développement local, l’Ambassadrice a fait savoir que cette visite qui ouvre la voie à des collaborations plus solides dans divers domaines, se veut, aussi, une occasion pour informer ces diplomates sur les opportunités dont regorge la région de Béni Mellal-Khénifra.

“Notre objectif est de développer davantage ce partenariat avec les régions en vue de faire face aux défis communs, notamment, en termes d’emploi des jeunes et de formation de ceux-ci dans des métiers d’avenir” a également fait savoir Mme Llombart Cussac dans une déclaration à la MAP, faisant part de son ambition de développer davantage la coopération dans le domaine du tourisme comme secteur clé à même d’apporter davantage de croissance et de prospérité économique pour les jeunes et les femmes.

De son côté, le Wali de la région Béni Mellal-Khénifra, Mohamed Benribag a indiqué que la région Béni Mellal Khénifra dispose de divers atouts qui en font un terrain très fertile pour l’investissement et un territoire prometteur pour les investisseurs en quête d’opportunités d’affaires, notamment aux niveaux des secteurs du tourisme, des mines, de l’agriculture, de l’agro-industrie, des énergies renouvelables, de l’industrie et des métiers d’avenir du Maroc.

Il a mis en avant la position géographique de la région au cœur du Maroc, à moins de 300 Km des principaux pôles du Royaume, rappelant la qualité de ses infrastructures de communication, la diversité de ses offres foncières ainsi que la compétence et la disponibilité de son capital humain.

Précisant que la région dispose d’un environnement très favorable des affaires et d’un cadre incitatif et attractif offert par différents dispositifs, M. Benribag a souligné que la Commission régionale unifiée d’investissement de Béni Mellal-Khénifra a validé au titre de la période 2022-2024, un volume d’investissement de plus de 8 milliards d’euros, soit le triple d’investissement validés sur la période 2019-2021.

Et de faire savoir que les Etats membres de l’Union Européenne contribuent d’une manière significative à cette dynamique, à travers les investissements de ses ressortissants, mais également les investissements de Marocains du monde établis dans ces Etats, notant que le nombre de projets validés par ladite Commission se chiffre à plus de 67 projets mobilisant un montant d’investissement de 50 millions d’euros (2020-2024).

Pour sa part, le président du Conseil de la région Béni Mellal-Khénifra, Adil Barakat a affirmé que la région Béni Mellal-Khénifra, située au cœur du Maroc, se distingue par sa richesse naturelle, son potentiel agricole et industriel, ainsi que par son capital humain dynamique, soulignant que l’ensemble de ces atouts constituent des leviers essentiels de développement.

“Nous avons eu le privilège de développer plusieurs projets de coopération avec l’Union européenne, dont, le projet d’appui au développement territorial dans le volet de la régionalisation avancée, qui accompagne la région dans la mise en œuvre des réformes liées à la décentralisation et au renforcement des compétences des collectivités territoriales”, a-t-il dit, soulignant que ce projet se veut un véritable catalyseur pour une gouvernance régionale plus efficace et inclusive.

Il a également mentionné le projet PIAFE, financé par l’Union européenne, qui vise à améliorer l’accès à la formation et à l’emploi pour les jeunes de la région ainsi que les programmes innovants en matière de migration circulaire avec l’Union européenne et d’efficacité énergétique menés conjointement.

Le Conseil régional de Béni Mellal-Khénifra est fier d’annoncer son intégration au réseau mondial des gouvernements ouverts (OGP), a annoncé le président de la région, relevant que cette intégration témoigne de l’engagement de la région en faveur de la transparence, de la participation citoyenne et de la responsabilité.

Au cours de leur séjour dans la région Béni Mellal-Khénifra, les membres de cette délégation effectueront des visites à l’Agropole de Béni Mellal, fruit d’un partenariat public-privé, au Centre d’interprétation du patrimoine sur le site touristique d’Aïn Asserdoune et à la Coopérative SANAD afin de découvrir les produits du terroir locaux et traditionnels. Les Ambassadeurs de l’UE et de ses Etats membres accrédités au Maroc auront également un échange convivial avec les représentants de la société civile et la jeunesse de la région.

Il est à noter que cette visite s’inscrit dans le cadre de l’initiative “Team Europe” visant à mobiliser conjointement les ressources de l’UE, de ses États membres et d’institutions financières, notamment la BEI et de la Banque européenne pour la reconstruction et le développement, en vue de renforcer l’impact de leurs actions dans les pays partenaires.

L’Union européenne et le Maroc, rappelle-t-on, sont liés par un partenariat solide et multidimensionnel dans différents domaines, concrétisé par des projets dans plusieurs régions du Royaume, dont Béni Mellal-Khénifra. Cette visite souligne l’attachement de l’Union européenne envers son partenariat avec le Maroc et son importance pour la région et témoigne de l’engagement partagé en faveur de la prospérité et du développement économique et social inclusif.

Ont pris part à cette visite outre l’ambassadrice de l’UE au Maroc, des ambassadeurs et diplomates d’Autriche, de Bulgarie, de Danemark, de la Finlande, de la Grèce, d’Italie, des Pays-Bas, de la Pologne, du Portugal, de la Roumanie, de la République tchèque, d’Allemagne, d’Espagne, de France, de la Hongrie et d’Irlande.

