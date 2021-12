Lancement du réseau des jeunes économistes de la CEA-ONU

Partager Facebook

Le réseau des jeunes économistes de la Commission économique des Nations Unies pour l’Afrique (CEA-ONU) sera lancé mardi lors d’un webinaire de haut niveau qui verra la présence d’éminentes personnalités du continent africain.

«Le réseau des jeunes économistes de la CEA-ONU constituera une plate-forme d’apprentissage et de recherche entre pairs pour habiliter et encourager une nouvelle génération de jeunes modélisateurs macroéconomiques à porter haut le drapeau de l’excellence de la modélisation macroéconomique sur le continent et aider les pays à atteindre plus efficacement les ODD et l’Agenda 2063 », souligne la CEA-ONU, basée à Addis-Abeba.

Ce lancement se déroulera sous forme de webinaire de haut niveau et verra la présence d’éminentes personnalités du continent, notamment Mme Vera Songwe, Secrétaire Exécutive de la CEA-ONU, Ibrahim Mayaki, Directeur Exécutif de l’AUDA – NEPAD, Godwin Emefiele ,Gouverneur de la Banque Centrale du Nigéria, ainsi que Mme Karima Bounemra Ben Soltane, Directrice de l’Institut africain de développement économique et de planification (IDEP).

Ce webinaire mobilisera plus de 700 experts et chercheurs, souligne la CEA-ONU, notant que cet évènement marquera le lancement de la Journée Africaine de Modélisation Macroéconomique.

« La stabilité macroéconomique des pays du continent est l’un des nombreux défis auxquels font face la plupart des économies africaines. Cette stabilité est d’autant plus importante que de multiples facteurs ont troublé l’économie mondiale ces trois dernières années, confirmant la nécessité d’avoir des ressources humaines capables d’anticiper les menaces, d’exploiter les opportunités et d’offrir de la matière plus adaptée à la réflexion et la programmation pour les Etats et les organismes d’intégration régionale. Ce besoin s’est fait sentir encore plus durant la pandémie Covid19, et c’est dans cette optique que la CEA-ONU a décidé de faciliter la création de ce réseau en vue d’intégrer les jeunes cadres qui évoluent dans les universités et centres de recherche à la question de la planification et la prospective économique de l’Afrique », relève la Commission onusienne.

« Ce mardi 7 décembre verra le couronnement de cette réflexion avec le lancement effectif du réseau des jeunes économistes de la CEA-ONU. C’est une organisation qui se veut continentale et qui à ce jour regroupe 725 jeunes qui ont terminé au moins deux années d’études dans un programme d’études supérieures ou qui ont obtenu une maîtrise ou un doctorat en économie», indique la CEA-ONU dans un communiqué.

LR/MAP