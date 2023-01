L’AMJS condamne l’instrumentalisation de la cérémonie d’ouverture du CHAN pour véhiculer des positions hostiles à l’intégrité territoriale du Royaume du Maroc

Partager Facebook

L’Alliance marocaine des journalistes sportifs (AMJS) a condamné l’instrumentalisation de la cérémonie d’ouverture du Championnat d’Afrique des nations (CHAN) pour véhiculer des positions hostiles à l’intégrité territoriale du Royaume du Maroc, ainsi que les actes racistes et haineux contre le public marocain.

Suite aux événements antisportifs à caractère politicien et raciste odieux, provoqués par la partie organisatrice du CHAN, vendredi en Algérie, l’AMJS exprime sa vive condamnation et indignation de l’instrumentalisation d’un événement sportif à des fins n’ayant aucun lien avec le sport, indique samedi un communiqué de l’Alliance.

«Les agissements ignobles et les manœuvres abjectes ayant émaillé la cérémonie d’ouverture du CHAN, à travers une allocution hors contexte faisant fi des règles et principes de la Charte olympique pour véhiculer des contrevérités et des intrigues politiques n’ayant aucun lien avec les principes et fondements du football, en particulier, et du sport en général, constituent une violation flagrante de l’ensemble des règlements régissant les événements tenus sous la bannière de la Confédération africaine de football et conformément à ses règles et réglementation », souligne le communiqué.

