La Marocaine des Journalistes Sportifs dénonce la politisation du sport lors de la cérémonie d’ouverture du CHAN en Algérie

La Marocaine des Journalistes Sportifs (MJS) a dénoncé, dimanche, la politisation du sport lors de la cérémonie d’ouverture du Championnat d’Afrique des Nations des joueurs locaux (CHAN) en Algérie.

Dans un communiqué, la MJS indique avoir suivi “avec indignation la politisation du sport lors des manifestations sportives organisées en Algérie”, regrettant que les conflits politiques continuent de se mêler au sport et de porter atteinte à ses valeurs et principes.

Elle ajoute qu’à travers les agissements malveillants et les manœuvres abjectes ayant émaillé la cérémonie d’ouverture du CHAN, le régime algérien avait le dessin de véhiculer des contrevérités politiques n’ayant aucun lien avec les principes et fondements du football.

La MJS a également condamné fermement les actes racistes et haineux contre le public marocain, et l’instrumentalisation d’un événement sportif à des fins n’ayant aucun lien avec le sport.

Dans le même contexte, la Marocaine des Journalistes Sportifs a appelé les instances en charge du football en Afrique et à l’échelle internationale à prendre les mesures à même de préserver l’activité sportive des manœuvres et intrigues politiques et d’éviter que les stades ne se transforment en foyers de tension où les valeurs du sport sont bafouées.

