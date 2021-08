L’ambassadeur du Maroc en Bulgarie souligne l’excellence des relations bilatérales

Partager Facebook

Twitter

LinkedIn

L’ambassadeur du Maroc en Bulgarie, Zakia El Midaoui, a souligné l’excellence des relations bilatérales d’amitié et de coopération fructueuse.

Dans un message publié au Magazine «Diplomatic Spectrum» à l’occasion du 22è anniversaire de la Fête du Trône, Mme El Midaoui a indiqué que la célébration de ce glorieux événement «est l’occasion de revenir sur l’actualité inhérente à nos relations bilatérales, qui reposent sur une histoire de 60 années de relations diplomatiques».

«En effet, depuis l’établissement des relations diplomatiques entre le Maroc et la Bulgarie, nos deux pays entretiennent des relations de coopération fructueuses, c’est pourquoi nous devons être fiers des progrès réalisés en matière de coopération notamment dans les domaines politique, socioéconomique, culturel et éducatif », a affirmé la diplomate marocaine, notant que «les liens de confiance que le Maroc et la Bulgarie ont su tisser sont marqués par une grande maturité».

Elle a indiqué que malgré la pandémie de la Covid-19, 2021 est une année exceptionnelle puisque le Royaume du Maroc et la République de Bulgarie célèbrent, tout au long de l’année, le 60ème anniversaire de l’établissement de leurs relations diplomatiques, «qui se sont considérablement développées durant cette période sur les plans politique, socio-économique et culturel, grâce à la volonté politique et au courage de nos dirigeants, à l’adhésion sans faille aux principes d’égalité, d’avantages réciproques et de respect mutuel des gouvernements successifs des deux pays amis ainsi qu’à l’esprit pionnier des peuples marocain et bulgare».

L’ambassadeur du Royaume s’est dite «profondément convaincue que les liens d’amitié et de coopération fructueuse, qui unissent nos deux nations continueront de se renforcer et de s’étendre à d’autres nouveaux secteurs», ajoutant que «le Maroc et la Bulgarie partagent le même désir de prospérité économique et de stabilité sociale, respectent la souveraineté et l’intégrité territoriale de chacun et se soutiennent mutuellement dans leurs efforts pour réaliser le développement économique et le progrès social, conformément à leur propre niveau de développement et à leurs conditions nationales».

La diplomate marocaine s’est dite également «animée par l’ambition d’œuvrer, de concert, avec le gouvernement bulgare et d’autres composantes de la société bulgare pour promouvoir de nouveaux progrès dans nos relations bilatérales».

Elle a relevé que «le Maroc, qui considère que la paix et la stabilité impliquent l’équilibre des intérêts entre les peuples et les États, a opté pour la diversification de ses partenariats bilatéraux, régionaux et internationaux”, notant que “ce choix stratégique dans un monde globalisé et en mutation rapide ne signifie pas un renoncement, de la part du Royaume, à ses alliés traditionnels envers lesquels il continue d’honorer ses engagements».

Rappelant les diverses initiatives et réformes mises en œuvre sous l’impulsion du Souverain, Mme El Midaoui a souligné que le Maroc représente, aujourd’hui, un modèle d’alliance des civilisations et continue de jouer un rôle moteur dans la promotion du dialogue entre les peuples, les religions et les civilisations, l’objectif étant d’encourager et de consolider la coexistence pacifique et le vivre ensemble entre les cultures et les peuples.

LR/MAP