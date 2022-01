L’ambassadeur du Maroc à Tunis remet ses lettres de créance au Président Kaïs Saïed

Partager Facebook

Le Président tunisien, Kaïs Saïed, a reçu en audience, mardi, M. Hassan Tariq qui lui a remis ses lettres de créance en tant qu’ambassadeur de SM le Roi en Tunisie.

Dans une déclaration à la MAP à l’issue de cette audience, M. Tariq a indiqué que le Chef de l’Etat tunisien l’a chargé de transmettre ses salutations distinguées à SM le Roi Mohammed VI.

Il a ajouté que cette audience a été l’occasion de mettre en exergue la solidité des relations séculaires existant entre les deux pays et de souligner l’impératif de les renforcer davantage au service des intérêts des deux peuples frères.

Le diplomate a précisé que ces relations entre les deux pays puisent leur force non seulement dans la proximité géographique, sociale, culturelle ou dans la multiplicité des partenariats tissés avec des groupements régionaux et continentaux mais aussi dans des dénominateurs collectifs communs comme l’histoire et une grande convergence dans les choix sociétaux structurels des deux pays.

Il a indiqué qu’il s’agit de deux pays maghrébins, dont les relations sont ancrées dans l’histoire et se basent sur “la proximité véritable” qui se forge et se renforce à travers la similitude des grands choix économiques, démocratiques, sociaux et culturels.

Dans le même ordre d’idées, M. Tariq a mis en exergue le souci des deux pays de hisser leur coopération bilatérale au plus haut niveau dans la perspective de répondre à leurs intérêts et aux attentes et ambitions des deux peuples à davantage de complémentarité et de partenariat .

