L’Agence Bayt Mal Al-Qods Acharif lance un tournoi de football dans la Ville Sainte

L’Agence Bayt Mal Al-Qods Acharif a lancé, en début de semaine à la Ville Sainte, le tournoi “Almassira” de football au profit des enfants d’Al-Qods.

Réunissant 10 clubs de la Ville Sainte, le tournoi est supervisé par le club Enfants pour Al-Qods relevant de l’agence, en partenariat avec l’association du Centre culturel marocain – Maison du Maroc.

Les clubs participants étaient répartis en deux groupes, dont les deux premiers se sont qualifiés en demies-finales qui se sont jouées mardi et mercredi, a indiqué l’Agence dans un communiqué publié jeudi, ajoutant que le match de classement ainsi que la finale auront lieu dimanche.

L’Agence a souligné que ce tournoi s’inscrit dans le cadre de son programme pour l’été 2023 et consacre l’intérêt qu’elle porte à l’ensemble des secteurs sociaux à Al-Qods, sur Hautes instructions de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, que Dieu L’assiste, Président du Comité Al-Qods.

Parmi ces domaines, la même source a cité le secteur de l’enfance et de la jeunesse à travers une programmation annuelle d’une série d’activités concernant notamment la réhabilitation des espaces sportifs dans les écoles, l’équipement des stades et le soutien des clubs et des équipes sportives dans les différentes disciplines.

