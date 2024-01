La sécurité alimentaire au menu d’une conférence scientifique à Oujda

“La sécurité alimentaire: Défis et transformations” est le thème de la 10ème conférence annuelle du Centre d’études et recherches humaines et sociales d’Oujda (CERHSO), dont les travaux ont démarré vendredi, à l’occasion de l’ouverture de sa saison scientifique 2024.

La conférence devrait examiner, deux jours durant, des questions liées à la sécurité alimentaire, eu égard des défis polymorphes et leurs impacts sur la souveraineté alimentaire et les politiques agricoles des pays.

Intervenant à cette occasion, le directeur du Centre, Abderrahim Boudlal, a indiqué que le CERHSO vise à accompagner et débattre des sujets d’actualité à l’échelle nationale et internationale, notant que la conférence qui est devenue “une tradition annuelle bien ancrée”, met l’accent cette année sur un sujet au caractère urgent.

Et d’ajouter que le choix est porté cette année sur la thématique de la sécurité alimentaire, afin de rester en harmonie avec les objectifs du Centre basés sur l’étude, le diagnostic et l’analyse des phénomènes d’ordre économique et environnemental selon une méthodologie portée par des académiciens et des experts en la matière.

LR/MAP