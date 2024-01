L’Université Privée de Fès tient son 8ème Forum RH

L’Université Privée de Fès (UPF) a abrité, vendredi, son 8è “Forum RH”, avec pour l’objectif de faciliter l’insertion professionnelle des étudiants et lauréats de l’université.

Après une interruption due à la pandémie, cette 8ème édition du Forum RH met en vedette plus de 30 grandes entreprises de divers secteurs d’activités, y compris des organismes étatiques, représentés dans des stands aménagés afin de faciliter les échanges avec les candidats.

Au cours de cette journée, qui a pour thématique “L’employabilité et/ou l’entrepreneuriat”, les étudiants, lauréats et candidats externes avaient l’opportunité de rencontrer des entreprises de renom, d’échanger des idées et de participer à des entretiens pour des stages “Projet de fin d’étude” (PFE) et des opportunités d’emploi.

Dans une allocution à cette occasion, le vice-président de l’UPF, Mohamed Ouazzani Jamil, a affirmé que le “Forum RH” est une occasion pour les candidats de bénéficier de conseils d’experts en recrutement et d’avoir un aperçu global sur le marché du travail.

M. Ouazzani Jamil a indiqué que la stratégie de l’UPF consiste notamment à préparer les candidats aux métiers du futur grâce à une prise de conscience du besoin de développement des compétences nouvelles et à une meilleure orientation des effectifs vers les formations les plus performantes sur le plan économique et social pour un meilleur accompagnement de l’insertion professionnelle.

