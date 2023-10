La République tchèque se félicite des réformes menées par le Maroc sous le leadership de SM le Roi (Déclaration conjointe)

Partager Facebook

La République tchèque a salué “les réformes menées par le Royaume du Maroc, sous le Leadership de Sa Majesté le Roi Mohammed VI”.

Dans une Déclaration conjointe signée, jeudi à Prague, par le ministre des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l’étranger, M. Nasser Bourita, et le ministre des Affaires étrangères de la République tchèque, M. Jan Lipavský, la Tchéquie a également salué les efforts déployés par le Royaume pour le développement politique, économique et social, notamment à travers le Nouveau Modèle de Développement.

LR/MAP