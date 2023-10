Rabat et Prague réaffirment leur soutien et leur engagement à renforcer le partenariat stratégique Maroc-UE

Le Royaume du Maroc et la République tchèque ont réaffirmé, jeudi à Prague, “leur soutien et leur engagement à renforcer le partenariat stratégique” entre le Maroc et l’Union Européenne (UE).

Dans une Déclaration conjointe signée par le ministre des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l’étranger, M. Nasser Bourita, et le ministre des Affaires étrangères de la République tchèque, M. Jan Lipavský, “les deux pays reconnaissent l’importance de la coopération UE-Maroc pour faire face conjointement aux défis mondiaux et régionaux actuels, particulièrement en termes de sécurité, de stabilité, de migration et de développement socio-économique et humain”.

LR/MAP