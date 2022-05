La République Centrafricaine réitère son soutien à l’intégrité territoriale du Maroc

Partager Facebook

La ministre centrafricaine des Affaires étrangères, Mme Sylvie Baïpo-Temon, a réitéré, mercredi à Marrakech, le soutien de son pays à l’intégrité territoriale du Royaume, saluant les efforts du Maroc pour parvenir à une solution politique, réaliste, pratique et durable au différend artificiel autour du Sahara marocain.

“La République Centrafricaine soutient l’intégrité territoriale du Maroc et son unité nationale, et salue les efforts du Royaume pour parvenir à une solution politique, réaliste, pratique et durable du différend régional, dans le cadre des Nations Unies”, a souligné la cheffe de la diplomatie centrafricaine lors d’un point de presse conjoint avec le ministre des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l’étranger, M. Nasser Bourita, à l’issue de leurs entretiens tenus en marge de la Réunion ministérielle de la Coalition mondiale contre Daech.

A cette fin, la République Centrafricaine “appuie l’initiative du plan d’autonomie présentée par le Royaume du Maroc comme la seule et unique solution dans le cadre de son intégrité territoriale”, a affirmé Mme Baïpo-Temon.

La ministre a, par ailleurs, indiqué que ses entretiens avec M. Bourita ont été l’occasion de se féliciter de l’excellence des relations bilatérales, de passer en revue un certain nombre de questions d’intérêt commun et de faire le point sur la situation politique et sécuritaire en République Centrafricaine.

S’agissant de la lutte anti-terroriste, elle a souligné l’importance de l’engagement de toutes les parties dans les efforts visant à tarir les sources du terrorisme sur le continent africain, louant, dans ce cadre, les efforts de Sa Majesté le Roi Mohammed VI dans le domaine de la lutte contre le terrorisme sous toutes ses formes et la vision du Souverain pour la promotion du développement dans le continent.

LR/MAP