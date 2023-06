La question palestinienne, au centre de l’action politique, diplomatique et humanitaire du Maroc sous la conduite de SM le Roi

Partager Facebook

La question palestinienne représente une priorité de la politique étrangère du Royaume et figure au cœur de l’action politique et diplomatique et des initiatives humanitaires engagées par le Maroc sous la conduite de SM le Roi Mohammed VI, dans le but de défendre les droits légitimes du peuple palestinien et de préserver le cachet religieux d’Al Qods, son statut légal et son identité historique et civilisationnelle, a affirmé, mardi à Rabat, le ministre de la Jeunesse, de la Culture et de la Communication, Mohamed Mehdi Bensaid.

Lors de la séance d’ouverture d’un colloque international sur « le rôle des médias dans la promotion de l’identité civilisationnelle d’Al Qods Al-Charif », M. Bensaid a indiqué que le Royaume du Maroc, sur fond de l’accélération des événements sur les territoires palestiniens, insiste sur le caractère central que revêt la cause palestinienne juste et sur sa position ferme et constante vis-à-vis de cette question. Le Maroc, sous la conduite de SM le Roi Mohammed VI, Président du Comité Al Qods, est resté fidèle à sa position de principe, a souligné le ministre, rappelant que le Royaume a toujours défendu la sacralité des Lieux saints et rejeté toute atteinte au statut légal et historique d’Al Qods et de la Mosquée Al-Aqsa et ce, « eu égard à la symbolique de la ville comme terre de paix, de vivre-ensemble et de rencontre entre les trois religions monothéistes, comme souligné par l’Appel d’Al Qods signé par SM le Roi, Amir Al Mouminine, et Sa Sainteté le Pape du Vatican, en 2019 à Rabat ». SM le Roi Mohammed VI « place la question palestinienne au même niveau d’importance que la question du Sahara marocain, comme en attestent différents discours et lettres royales ainsi que les rencontres que le Souverain a tenues avec plusieurs chefs d’État », a noté M. Bensaid, ajoutant que cette Haute sollicitude royale se reflète également dans le travail de fond entrepris par l’Agence Bayt Mal Al Qods Acharif pour le soutien aux Maqdissis par le biais de programmes concrets et multidimensionnels.

Relevant que les développements que connaît la question palestinienne « impliquent des enjeux de taille qui placent les médias au cœur d’une bataille professionnelle et déontologique », le ministre a insisté que ceux-ci doivent observer une stricte objectivité dans l’exercice de leur noble mission, assurant que pour le Maroc, Al Qods Acharif n’est pas une simple question intéressant les médias, mais c’est, au premier chef, une question humanitaire qui interpelle le système international de paix, de justice et des droits de l’Homme.

Par conséquent, les médias sont aujourd’hui appelés à passer d’une logique purement informative à une autre basée sur l’explication, l’analyse et l’investigation au service de l’Humanité, a fait observer M. Bensaid, notant qu’en plus de rapporter les faits journaliers, les médias ont un rôle fondamental à jouer pour façonner l’opinion publique, abstraction faite des agendas et des contraintes politiques et économiques.

Le responsable gouvernemental a appelé, dans ce cadre, à mettre en place des mécanismes de plaidoyer médiatique en faveur de la question d’Al Qods Acharif et à soutenir les organes médiatiques locaux dans la ville sainte qui ont besoin de ressources humaines et financières pour jouer leur rôle comme il se doit.

A l’issue de ce colloque organisé par le ministère de la Jeunesse, de la Culture et de la Communication en partenariat avec l’Agence Bayt Mal Al Qods Acharif et en marge des réunions des ministres arabes de l’Information tenues au Maroc du 19 au 21 juin, il a été procédé à l’inauguration d’une exposition sur les projets lancés par l’Agence au niveau des quartiers de la ville sainte.

L’organisation de ce colloque s’inscrit dans le contexte de l’estime arabe du rôle que joue Sa Majesté le Roi Mohammed VI, en Sa qualité de Président du Comité Al-Qods, dans la défense de la ville sainte, la protection de ses lieux sacrés arabes et islamiques et le soutien à la résistance de ses populations, ainsi qu’au regard des engagements du Royaume du Maroc en faveur de la cause palestinienne et d’Al-Qods Al-Charif.

Cet événement se tient également dans le cadre des recommandations du Conseil des ministres arabes de l’Information qui appellent à intensifier les efforts pour mettre en lumière la question d’Al-Qods Al-Charif, en invitant les médias à lui accorder l’attention nécessaire.

LR/MAP