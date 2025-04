La Moldavie et le Maroc entendent raffermir leur coopération bilatérale dans tous les domaines

Partager Facebook

La Moldavie et le Maroc ont exprimé, mardi à Chisinau, leur volonté commune de raffermir leur coopération bilatérale dans tous les domaines.

Dans une Déclaration conjointe publiée à l’issue d’une rencontre entre le ministre des Affaires étrangères de la République de Moldavie, Mihai Popșoi, et le ministre des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l’étranger, Nasser Bourita, les deux parties ont salué l’excellence des relations entre les deux pays et réitéré leur volonté commune de renforcer davantage le dialogue politique et la coopération bilatérale.

Elles ont également réaffirmé leur engagement à accroître la coopération économique, commerciale et culturelle entre les deux pays.

Les deux ministres ont convenu de l’organisation d’un forum d’affaires en vue de concrétiser les opportunités de partenariat dans les secteurs de l’agriculture, des fertilisants, de l’énergie, de la sous-traitance industrielle, du digital et de la cybersécurité.

Ils ont également convenu d’explorer les moyens de développer davantage la coopération entre les académies diplomatiques des deux pays.

MM. Popșoi et Bourita se sont, par ailleurs, félicités de la signature de plusieurs accords lors de cette visite et ont mis l’accent sur le renforcement du cadre juridique bilatéral dans des domaines spécifiques d’intérêt mutuel.

Les deux ministres ont réaffirmé le rôle positif et constructif des deux pays pour le maintien de la stabilité, de la sécurité et de la paix dans leurs régions respectives, et exprimé leur attachement à la résolution pacifique des conflits et au respect de l’intégrité territoriale et de la souveraineté des États.

M. Popșoi a saisi l’occasion pour saluer le rôle du Maroc en tant que pôle régional de stabilité et relais de la croissance et du développement en Afrique.

Pour sa part, M. Bourita s’est félicité du lancement officiel des négociations d’adhésion de la République de Moldavie à l’Union Européenne, ainsi que des efforts de réforme déployés par ce pays dans le cadre de ce processus.

Les deux ministres ont convenu de poursuivre les consultations et la coordination au sein des organisations et organismes internationaux.

LR/MAP