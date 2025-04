La France réaffirme sa position « intangible » sur le Sahara Marocain (Quai d’Orsay)

Partager Facebook

Dans un communiqué publié, mardi par le Quai d’Orsay, à l’issue de la rencontre entre le ministre de l’Europe et des Affaires Étrangères de la République française, M. Jean-Noël Barrot et le ministre des Affaires Étrangères, de la Coopération Africaine et des Marocains Résidant à l’Étranger, M. Nasser Bourita, la France a réaffirmé sa position « intangible » sur la question du Sahara marocain.

Le communiqué du Quai d’Orsay réitère, en effet, la position exprimée par le Président Emmanuel Macron à Sa Majesté le Roi Mohammed VI, dans sa lettre du 30 juillet 2024, soulignant que « pour la France, le présent et l’avenir du Sahara occidental s’inscrivent dans le cadre de la souveraineté marocaine », tout en rappelant « l’intangibilité de la position de la France » et son engagement à « agir en cohérence avec cette position à titre national et au niveau international».

En outre, le ministre français de l’Europe et des Affaires étrangères a réitéré le soutien « clair et constant au plan d’autonomie sous souveraineté marocaine », comme « seul cadre dans lequel cette question doit être résolue », en soulignant qu’il s’agit de « la seule base » pour aboutir à une solution politique, lit-on dans le communiqué.

Constatant le « consensus international de plus en plus large » en soutien à l’initiative marocaine d’autonomie, M. Jean-Noël Barrot a souligné que la France entend y prendre toute sa part.

Par ailleurs, la France réitère son engagement « à accompagner les importants efforts du Maroc en faveur du développement économique et social » dans les provinces du Sud du Royaume, rappelant les différentes mesures prises en ce sens et en marquant sa volonté de poursuivre cette dynamique, conclut le communiqué.

