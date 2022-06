La coopération maroco-saoudienne connaît un développement tous azimuts à la faveur de la volonté des Souverains des deux pays

Partager Facebook

Twitter

LinkedIn

Le ministre des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l’étranger, M. Nasser Bourita, et le ministre saoudien des Affaires étrangères, Son Altesse le Prince Faisal Bin Farhan Bin Abdellah Al-Saoud, se sont félicités du niveau distingué de la coopération entre les deux pays.

Lors de leurs entretiens à l’occasion de la tenue à Rabat de la 13è session de la réunion de la Commission mixte maroco-saoudienne, M. Bourita et Son Altesse le Prince Faisal Bin Farhan ont salué l’élan et le développement tous azimuts que connait la coopération entre les deux pays sur les plans politique, économique, culturel et social, grâce à la Haute sollicitude des deux Chefs d’Etat, SM le Roi Mohammed VI et Son frère le Serviteur des Lieux saints de l’Islam, le Roi Salmane Ben Abdelaziz Al Saoud.

Selon le procès-verbal de cette session, les deux ministres ont eu des entretiens fraternels et fructueux marqués par une évaluation de l’ensemble des aspects de la coopération entre les deux pays frères.

Ils ont exprimé leur satisfaction du niveau distingué de la coopération et salué l’élan et le développement qu’elle connaît sur les plans politique, économique, culturel et social grâce à la haute sollicitude bienveillante des Chefs d’Etat des deux pays, que Dieu Les préservent, et de leurs Directives clairvoyantes.

Les deux ministres ont également réaffirmé leur détermination à prospecter tous les moyens de développer, de diversifier et de faire évoluer cette coopération vers le partenariat escompté.

Lors de ces entretiens, qui se sont déroulés dans une atmosphère d’entente et de fraternité, il a été procédé à un examen d’un certain nombre de questions régionales et internationales d’intérêt commun, qui reflètent la convergence des points de vue et la coordination existante à ce sujet entre les deux pays frères, a ajouté la même source.

Les deux parties ont pris connaissance des résultats encourageants auxquels sont parvenus les experts et les hauts fonctionnaires lors des réunions préparatoires de la commission, tenues les 13 et 15 juin 2022.

La commission mixte a tenu sa 13ème session, à Rabat, sous la présidence, du côté marocain, du ministre des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l’étranger, M. Nasser Bourita et, du côté saoudien, son frère Son Altesse le Prince Faisal bin Farhan Al Saoud, en présence des membres des délégations marocaine et saoudienne.

Les travaux de la commission ont débuté par les allocutions des chefs des deux délégations. A cette occasion, M. Bourita a souhaité la bienvenue à son frère Son Altesse le Prince Faisal bin Farhan Al Saoud et à la délégation l’accompagnant dans leur deuxième pays, le Royaume du Maroc.

Pour sa part, Son Altesse le Prince Faisal bin Farhan Al Saoud a exprimé ses vifs remerciements et sa plus profonde gratitude pour l’accueil chaleureux et la généreuse hospitalité réservés aux membres de la délégation l’accompagnant.

Selon le procès-verbal de la 13è session de cette commission mixte, la tenue de cette réunion vient refléter le haut niveau des relations solides de fraternité unissant le Royaume du Maroc et le Royaume d’Arabie Saoudite ainsi que les liens d’affection sincère liant les Chefs d’Etat des deux pays, Sa Majesté le Roi Mohammed VI et Son frère le Serviteur des Lieux Saints de L’Islam, le Roi Salmane Ben Abdelaziz Al Saoud, que Dieu Les préservent, et partant de la volonté commune qui animent les deux pays frères, sous les Hautes Directives de leurs Dirigeants, pour le renforcement des perspectives de la coopération bilatérale à même de répondre aux aspirations des peuples marocain et saoudien frères à consolider leur partenariat au service de leur progrès et de leur prospérité.

LR/MAP