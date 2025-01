La Belgique considère l’Initiative marocaine d’autonomie comme base d’une solution acceptée par les parties

Partager Facebook

“La Belgique considère l’Initiative marocaine d’autonomie, présentée en 2007, comme un effort sérieux et crédible du Maroc et comme une très bonne base pour une solution acceptée par les parties”, a souligné le ministre belge des Affaires étrangères, des affaires européennes, du commerce extérieur et des institutions culturelles, Bernard Quintin, lors d’un point presse à l’issue de sa rencontre, mercredi à Rabat, avec le ministre des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l’étranger, Nasser Bourita.

Lors de l’échange avec M. Bourita, cela “m’a permis de comprendre les tenants et aboutissants du plan d’autonomie et prendre la mesure du caractère existentiel de cette question pour le Maroc”, a poursuivi le ministre belge, ajoutant que “nous savons que c’est une question importante pour le Maroc”.

“Certains partenaires européens et internationaux importants ont évolué dans leur position”, a-t-il déclaré, affirmant que le Maroc et la Belgique “continueront à mener un dialogue constructif à ce sujet”.

La Belgique “apporte son plein soutien au processus des Nations Unies pour une solution politique, juste, durable et mutuellement acceptable pour les parties” et “rappelle l’exclusivité de l’ONU dans le processus politique”, a indiqué M. Quintin.

Il a en outre réaffirmé le soutien de la Belgique à “la résolution 2703 du Conseil de sécurité de l’ONU, qui a noté le rôle et la responsabilité des parties dans la recherche d’une solution politique réaliste, pragmatique, durable et fondée sur le compromis”.

Cette position constructive de la Belgique s’inscrit dans le cadre de la dynamique internationale créée sous l’impulsion de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, que Dieu L’assiste, en soutien à la souveraineté du Maroc sur son Sahara et au Plan d’autonomie.

LR/MAP