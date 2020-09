La 4ème édition du Salon maghrébin du livre d’Oujda reportée

Partager Facebook

Twitter

LinkedIn

L’Agence de l’Oriental a annoncé lundi le report de la 4ème édition du Salon maghrébin du livre d’Oujda «Lettres du Maghreb», en raison des contraintes sanitaires liées à la Covid-19.

Le comité scientifique, les commissaires et le président tiennent à remercier les partenaires publics et privés, ainsi que les différents acteurs de la culture pour leur mobilisation et leur soutien pendant toute cette période difficile de préparation, affirme dans un communiqué le directeur général de l’Agence de l’Oriental et président du Salon, Mohammed Mbarki.

Nombreux parmi vous ont accepté notre invitation à participer à la 4ème édition de Lettres du Maghreb (…), nous leur exprimons nos plus vifs remerciements pour l’intérêt qu’ils portent à cette manifestation et à la programmation d’activités littéraires et culturelles qui honorent le Maghreb et l’Afrique, ajoute-t-il.

Les organisateurs assurent de leur volonté de poursuivre la construction «confiante et enthousiaste» de l’avenir de Lettres du Maghreb, conclut le communiqué.

LR